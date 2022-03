Un explorateur de Venturi sur les traces du prince Albert 1er en juin dans l'Arctique

Le parcours hors normes du président aventurier de Venturi North America

Doctorant en Affaires américaines, Xavier Chevrin, le président aventurier de Venturi North America, a un parcours des plus atypiques : cet ancien professeur de civilisation et sociologie françaises à l’Université de Pékin a exercé tour à tour les métiers de chargé de la section pédagogique à la Cité de l’Espace à Toulouse (France), coopérant en mission pour le ministère des Affaires étrangères et chargé des relations publiques avec le ministère des Armées à Lima au Pérou.

C’est aussi un véritable aventurier des temps modernes qui a entrepris de nombreux périples. Il a notamment arpenté à cheval une piste historique du sud-ouest américain dans les conditions du XIXe siècle et en 2010, il a effectué la première traversée intercontinentale de Paris à la Chine en scooter électrique.

Shanghai-Paris, 14.900 km, en véhicule électrique Venturi

Ces exploits hors du commun arrivent jusqu’aux oreilles de Gildo Pastor, qui lui propose alors de mener à bien les missions de test d’endurance des véhicules de sa marque Venturi. C’est ainsi que Xavier Chevrin réalise les plus longues distances jamais parcourues en véhicule électrique en reliant Shanghai à Paris (Mission Shanghai to Paris: 14.900 km) et en traversant l’Afrique de l’Est (Mission Africa: 5.800 km) dans des conditions uniques, sans assistance: "Un truc de dingue, se remémore-t-il. Je rechargeais là où je pouvais et ce n’était pas toujours évident!"

Par la suite, Gildo Pastor lui confie la direction de Venturi North America, la branche américaine de l’entreprise basée à Colombus dans l’Ohio. C’est là-bas que sont partiellement développés les véhicules de record de vitesse de la marque, avec la précieuse collaboration de l’Ohio State University et de ses étudiants.