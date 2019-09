Toujours mobilisé pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune, le Centre communal d’action sociale (CCAS) n’a pas chômé cet été. À commencer par le grand loto auquel, attirés par les très nombreux et prestigieux lots, avec en point d’orgue un bon d’achat de 1000 e, près de 300 aficionados ont participé. Un succès à mettre à l’actif de toute une équipe fédérée par le président du CCAS, Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende, et Bernadette Forestier, première adjointe, ainsi que Nadine et Jean-Charles sur scène à l’animation, Morgan et Sébastien dans la salle au contrôle des cartons. Tandis qu’à la buvette, tout le monde s’affairait, Alberte à la vente des 160 crêpes qu’elle avait confectionnées artisanalement pour le plaisir gourmand des petits et des grands, Jacqueline, Sophie et Dominique distribuaient boissons et cafés, sans oublier Isabelle et Aurore à la vente des précieux cartons.

Une soirée familiale réussie, entre suspens et émotions fortes. Pour l’opération pans-bagnats de la Fête paysanne et de la Saint-Roch, on prend les mêmes et on recommence, avec une équipe renforcée par Marie-Rose, Célia et Muriel. Ce week-end-là, ce ne sont pas moins de cent pans-bagnats par jour qui ont été confectionnés et proposés à la vente sur le stand du CCAS ! Et déjà l’équipe se mobilise pour le prochain évènement à venir : l’organisation du repas de Noël des anciens de la commune. Une énergie et une bonne humeur fédératrices pour l’ensemble de la commune.