Un duo voiture-montre à 4 Me au Top Marques

Quel combiné de luxe ! À quelques jours de l’annonce du plateau du prochain salon Top Marques, du 30 mai au 3 juin au Grimaldi Forum, les nouveaux propriétaires de l’événement se sont offert un joli teasing en dévoilant deux pièces uniques en leur genre estimées pour la bagatelle - commune - de 4 millions d’euros !

Temple des supercars et hypercars, Top Marques est aussi la vitrine mondiale des horlogers de luxe. Un mariage sublimé sur le stand de Rebellion Timepieces. L’horloger suisse, premier sponsor du Salon monégasque, s’apprête ainsi à vendre une voiture d’exception en même temps qu’une toquante de signature.

« Un pari hors du temps »

Vainqueur des 24 Heures du Mans 2016 et de 6 trophées lors des FIA-World Endurance Championship, la Rebellion R-One LMP1-P sera associée à l’étonnante Magnum 540 Grand Tourbillon Saphir (voir photo).

Plus qu’une montre, une prouesse technique. « Sa boîte en saphir, la plus folle jamais réalisée jusqu’à présent, compte un travail de 47’600 minutes de fraisage diamant, soit 99 jours pour parvenir à extraire les huit éléments qui constituent son boîtier de blocs de saphir taillés spécialement. Un pari hors du temps qui transcende la magie de la transparence et unique dans l’industrie de la haute-horlogerie suisse ».

Un duo voiture-montre inédit qui comble d’ores et déjà Salim Zeghdar, nouveau propriétaire du Salon : « La personne qui achètera le duo sera invitée à faire l’essai et la prise en main de sa voiture avec les pilotes de course qui ont gagné Le Mans. L’heureux acheteur sera également invité en VIP par l’écurie Rebellion à toutes les courses du Championnat du monde d’endurance FIA pour la prochaine saison. C’est juste magique ! »