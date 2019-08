Un duo monégasque présélectionné en équipe de France

Les autorisations à participer à la course française la importante de l’année, la CEI*** (Course d’Endurance Internationale***) sur 160 km de Compiègne, étaient limitées aux meilleurs couples chevaux et cavaliers européens et mondiaux.

Les autorisations à participer à la course française la importante de l’année, la CEI*** (Course d’Endurance Internationale***) sur 160 km de Compiègne, étaient limitées aux meilleurs couples chevaux et cavaliers européens et mondiaux. Parmi les 55 engagés, l’élite mondiale venue de Dubaï, du Sultanat d’Oman, d’Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas… et surtout 39 français faisant partie du Top 50 des Européens. Après avoir brillé en début de saison, deux podiums pour Laura Gramaglia / Raya de Galonne sur 90 km et un Top 5 pour Henry-David Guedj / Tonik de Gargassan dans la CEI*** (160 km) de Fontainebleau, Team EFG Monaco s’est vu autoriser à aligner au départ de la CEI*** de Compiègne le couple HD Guedj / Tonik de G. L’objectif pour le couple monégasque était d’essayer de se classer dans les 15 premiers. Les fruits d’une bonne préparation Henry-David Guedj, qui avait axé ses dernières séances d’entraînements sur la récupération cardiaque de sa monture, a fait des entrées éclair au Vet Gate (zone de contrôle éliminatoire), surclassant la totalité des autres chevaux et dépassant ainsi un grand nombre d’entre eux. Le couple monégasque effectue une course parfaite en remontant progressivement sur la tête de la course. Parti en 38e position, il se retrouvera 19e à la fin de la première boucle. 11e sur la seconde, 10e à la troisième… pour franchir la ligne d’arrivée à la 2e place à seulement une seconde du premier. Grâce à sa 5e place en avril dans la CEI*** 160 km de Fontainebleau et à cette 2e place sur la CEI*** de Compiègne, le couple Henry-David Guedj - Tonik de Gargassan s’est hissé à la 7e place du classement mondial des meilleurs couples. Le lendemain de la course, ils ont ainsi été convoqués par le sélectionneur national pour apprendre qu’ils intégraient la liste des 10 présélectionnés en équipe de France. Par ailleurs, Team EFG Monaco prépare sa jeune cavalière monégasque, Laura Gramaglia (15 ans), pour sa participation à l’international de Florac du 4 au 8 septembre prochain.