Un documentaire sur la vie d’Auguste Escoffier, le fondateur de la cuisine moderne en France, bientôt sur Arte

L’histoire démarre lorsqu’Auguste Escoffier n’a que 19 ans. Il laisse derrière lui ses rêves de sculpteur pour devenir cuisinier à Paris. « La cuisine, à l’époque, n’était pas reconnue », narre la voix off.

Assez contradictoire avec l’introduction du film qui démontre que les chefs d’aujourd’hui deviennent de véritables stars. Ce prestige, qui encadre la gastronomie française, vient de ce jeune villeneuvois qui a pris le train pour la capitale.

Le reste du documentaire retrace les grandes lignes de sa vie : ses débuts sur les Champs-Élysées, l’ambiance dans les cuisines, ce monde d’hommes qui déplaisait à Auguste Escoffier : « Les hommes se battaient, criaient, fumaient et buvaient près des fourneaux. »

Une fois passé second de cuisine, il interdit l’alcool et la cigarette. Il ne consomme ni l’un ni l’autre pour préserver son palais. Sous ses ordres, le silence prime. Nul besoin de hurler pour se faire comprendre.

les fondements de la gastronomie française

Mais si on connaît vaguement qui est Auguste Escoffier, on ignore plus souvent son parcours. C’est qu’il a voyagé ! Une fois s’être fait un nom dans tout Paris, il redescend dans le Sud de la France et achète son premier restaurant, « Le Faisan doré », à Cannes.

Dans son établissement, il établit les nouveaux codes de la cuisine française. Impose l’uniforme, réorganise les rôles de chacun, l’agencement des lieux, le dressage très simple, etc. « L’expérience Escoffier » démarre dès la lecture du menu. Les plats sont inspirés par les grandes dames de l’époque. C’est d’ailleurs pour Nellie Melba (soprano colorature australienne) qu’il crée la célèbre pêche melba, en 1890.

Le vent l’envoie ensuite à Londres où il va rayonner. « Les Londoniens ne sortaient pas au restaurant, ils recevaient leurs amis chez eux », conte la voix off. Escoffier brise encore une fois les codes et son établissement, le Savoy, est dirigé d’une main de maître.

Sans dévoiler tout du documentaire, disons que ses escales, ensuite, à Monaco, aux États-Unis, seront autant de passages décisifs pour sa carrière. Ainsi que pour toute la gastronomie française et internationale.

ce qu'on a appris grâce au film

En 1890, il initie les Londoniens aux sorties entre amis dans les restaurants, eux qui recevaient uniquement à leur domicile.

Il a été le premier chef cuisinier à recevoir la légion d’honneur.

Il part à la conquête du nouveau monde et amène son savoir dans les établissements new-yorkais.

Les plats simples, sans fioriture, tels qu’on les connaît aujourd’hui sont signés Escoffier. Il a rendu le dressage aussi important que le goût.

La réorganisation du rôle de chacun dans les cuisines a permis un gain de temps spectaculaire.