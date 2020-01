Un documentaire consacré au destin de Vittorio Gassman

Vingt ans après sa disparition, l’acteur et metteur en scène italien, Vittorio Gassman, revient le temps d’une soirée pour enchanter le public. Il sera mis à l’honneur par la Dante Monaco mercredi 5 février, à 19h au théâtre des Variétés, avec la projection d’un film documentaire spécial, présenté en version sous-titrée en anglais.

Le réalisateur et ami, Fabrizio Corallo, reconstruit avec l’aide et le témoignage d’amis et de membres de la famille, la carrière artistique de Gassman, connu pour son absolu professionnalisme, sa polyvalence et son magnétisme. Une référence particulière est faite à l’âge d’or de la “comédie à l’italienne”, dont il est certainement l’un des fondateurs.

Les clés d’une personnalité

Un portrait professionnel, mais aussi personnel, qui fait ressortir l’homme caché derrière sa fragilité et son intimité. Et c’est là la véritable profondeur de ce documentaire : le désir d’aller au-delà de l’acteur, d’offrir aux spectateurs les clés d’accès d’une personnalité à la fois vulnérable et musclée,exubérante et timide. Un acte d’amour pour Gassman que le réalisateur accomplit pour tenter de rendre au public son image la plus réelle.

Ainsi, à chaque instant, Vittorio Gassman est différent, toujours nouveau : acteur de théâtre, garçon timide et aventureux, père présent et absent, mais joueur et affectueux ; acteur comique et cynique, homme introverti et conscient.

« Sono Gassman! Vittorio, Re della commedia » (Je suis Gassman ! Vittorio, roi de la comédie) est une déclaration d’amour, la célébration d’un des grands acteurs du cinéma italien, un documentaire intense. « Un acteur parfaitement sain est un paradoxe», comme le disait Gassman lui-même.

Le film a été réalisé avec le soutien du MIBAC - Direction Générale du Cinéma. Il a obtenu en mars 2019 le Ruban d’argent du meilleur documentaire à Taormina et le Prix Flaiano pour la Cinématographie à Pescara.