Il avait "avalé" 30 cartes ce week-end: que s'est-il passé avec ce distributeur de billets de Golfe-Juan?

S’il ne reconnaît pas la carte, il l’avale. Derrière des manières triviales, le distributeur de billets de la Société générale, située avenue de la gare à Golfe-Juan, semble particulièrement précautionneux. Mais, ce week-end, il a énervé quelques usagers. Au total, il a "avalé" 30 cartes, privant leurs propriétaires d’argent liquide. "Ces personnes ont dû jeûner pendant deux jours à cause de ce dysfonctionnement", martèle un Golfe-Juanais.

Lundi, la direction de la Société générale s’est faite rassurante: la quasi-totalité des cartes ont été rendues aux clients concernés. Quant au fautif, il est hors-service jusqu’à nouvel ordre.

Un audit en cours

Rien de dramatique, sauf que l’incident se répéterait régulièrement. "Ça fait trois ans que je suis là et, depuis trois ans, il ne se passe pas un mois sans qu’un client se soit fait avaler sa carte ou n’arrive pas à retirer d’argent parce que le distributeur est à sec", confirme le patron de l’Idéal café, juste en face.

La Société générale le reconnaît et assure qu’un audit est en cours pour comprendre ce qu’il se passe. Une première piste se dégage déjà: ce distributeur accepte aussi les dépôts d’argent. Or, certaines personnes regroupent les liasses de billets avec des trombones ou autre, ce qui peut entraîner une panne de la machine, particulièrement sensible à cause de cette fonction.

Soyez donc précautionneux avec elle.