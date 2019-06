Un deuxième trophée des Clés d’or pour Stella ?

Stella Almondo, la jeune pianiste prodige monégasque, participera le 27 juin à la compétition internationale de musique « Les Clés d’Or », dont elle a déjà été lauréate lors d’une édition parisienne.

En octobre dernier, la jeune fille de 13 ans a remporté un prix de distinction au concours international de piano « Jeune Chopin » en Suisse, après avoir décroché plusieurs prix, dont des premières places à différentes compétitions.

Un tremplin vers France 2 ?

Sera-t-elle, cette année à nouveau, la gagnante du fameux trophée ? Cette compétition, qui se déplace chaque année dans une quinzaine de pays, aura lieu cette fois-ci au Crem à Monaco (1), pour la deuxième année consécutive. Avec plus de 1 500 candidats qui auditionnent devant un jury composé de personnalités du monde musical, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 10 juin pour les amateurs comme pour les confirmés, de tout âge, jouant piano, guitare ou violon (2).

Depuis vingt-huit ans, les musiciens plus ou moins jeunes ont l’occasion de participer aux Clés d’or, aussi bien en France, en Guadeloupe qu’à New York, par exemple. Le Crem ouvrira ses portes aux musiciens et au grand public, gratuitement, pour qu’ils puissent assister à la compétition.

Il faut aussi savoir que Gérard Gahnassia, le directeur artistique de la compétition, met en place différents moyens pour que les finalistes et vainqueurs de des Clés d’or puissent se produire dans l’émission Prodiges de France 2, leur partenaire. Un moyen de gravir des échelons dans le monde de la musique.