Un demi-siècle de courses dans le bassin du Beach

Lunettes sur les yeux, quelques gouttes d’eau sur la nuque, ils sont prêts. Dans quelques secondes, le coup de sifflet du maître nageur lancera le départ de la course de natation du Monte-Carlo Beach Club. « 3,2,1… Plongez ! »

Cette compétition, réservée aux clients de l’hôtel et membres du Club, est un rendez-vous que ne manqueraient pour rien au monde ces enfants âgés de 3 à 16 ans.

Réunion de familles

Même les parents peuvent y participer dans la dernière catégorie « 16 ans et adultes ». Tous réunis autour du bassin olympique du Beach Club, les petits donnent tout pour finir premier et épater leurs parents. Ces derniers usent de leurs cordes vocales pour encourager celui ou celle qui ramènera la coupe à la maison. « Tape des pieds, tape des pieds ! » entend-on d’un côté, « Allez ! » de l’autre… Une compétition qui se joue donc à l’intérieur et à l’extérieur du bassin.

Si, une fois dans l’eau, les enfants se bagarrent pour obtenir la première place, l’ambiance reste décontractée. Il faut dire que tout le monde se connaît ou presque. D’ailleurs, la dernière course de la matinée, la course des familles, sera l’occasion pour tous de défendre les honneurs et de connaître un moment de gloire collégiale. La famille Tarazi l’emportera devant les Novi et les Nathenson. Sans rancune. Une revanche est déjà prévue fin août.

La deuxième date de la compétition est également organisée par l’équipe des dix maîtres-nageurs sauveteurs du Beach Club, sous la direction du chef de bassin, Thomas Molina. Pour faire patienter les compétiteurs, plusieurs tournois de volley, beach soccer, ping-pong, aqua basket sont prévus quatre fois par semaine.

Une tradition datant des années 1960

Depuis la création du club en 1928, la compétition est devenue une véritable institution. Lancée au cours des années 1960 par l’envie de la princesse Grace Kelly de fédérer les clients du Beach Club autour d’une activité et des maîtres-nageurs qui voulaient créer un concours de natation, celle-ci s’est perpétuée pour devenir un rendez-vous familial.

Des enfants devenus parents viennent ici chaque été pour faire participer leur progéniture à cette compétition locale mêlant également les internationaux. « Nous poursuivons cette tradition pour garder l’esprit club. C’est le désir de réunir et de partager autour d’une matinée sportive », raconte Lionel Deverdun, directeur du Beach Club.

Le prince Albert II mais également Jean-Paul Belmondo ont fait partie des compétiteurs d’un jour.

Au terme des quinze courses, chaque participant est revenu avec une médaille estampillée du nom du club. Une coupe a été remise aux trois occupants de chaque podium et le grand gagnant de chaque épreuve est reparti avec un bon pour une activité à la base nautique du Monte-Carlo Beach.

Prochaine compétition le 21 août, à 9 h 30. Préparez déjà brassards, lunettes et maillots !