Un couple monégasque au départ dans une Golf GTI

C’est un ami de longue date de Daniel Elena. Depuis l’année 1987, précisément. « On était compagnon de voile au Yacht-club de Monaco », souligne Olivier Campana. Depuis, leurs vies respectives ont connu des fortunes diverses, des chemins différents. Mais l’amitié, elle, a perduré au fil des décennies. Au gré des routes sinueuses des rallyes historiques, notamment. Un tandem de choc et plus de quinze courses dans le même baquet.

Daniel Elena comme pilote, une fois n’est pas coutume, et Olivier Campana en copilote. Ces deux-là devaient d’ailleurs rempiler une année de plus au rallye Monte-Carlo historique, 22e du nom. Mais avec les obligations sportives qu’on lui connaît - une...