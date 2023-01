Un couple de Mentonnais donne naissance à Lucrezia, premier bébé de l’année en Principauté

Il ne pouvait exister plus beau cadeau pour amorcer cette année 2023. D’autant plus quand l’événement arrive précocement. Avec un mois d’avance, seulement 46 minutes après le gong de minuit, la petite Lucrezia a pointé le bout de son nez au Centre hospitalier Princesse-Grace, devenant le premier bébé de l’année en Principauté.

Une "petite crevette" – 49cm et 2,820kg à la balance – fruit de l’amour entre deux Mentonnais, Karine et Davide. Leur premier enfant. "Le terme était prévu le 28 janvier. Son arrivée est une jolie surprise et ne présage que des bonnes choses. Elle voulait nous accompagner le plus tôt possible dans ce monde", témoigne sa maman, aux anges, jointe au téléphone depuis sa chambre de la maternité.

Découverte du sexe

Un accouchement anticipé qui a, de fait, bouleversé les plans du Nouvel An, lequel se voulait néanmoins tranquille à la maison. Huit mois de grossesse obligent.

"La valise de maternité n’était pas prête. Ce jeudi après-midi, on l’a préparée avec ma sœur quand les premiers signes sont apparus. J’ai perdu les eaux à 20 heures et j’ai été admise dans la soirée au CHPG. Le travail n’a été déclenché que le samedi matin et j’ai accouché à 00h46 le dimanche", retrace Karine.

Un accouchement marathon, réalisé par le sage-femme Sylvain, qui s’est soldée par la découverte du sexe. "On voulait garder la surprise, sourit-elle. Quant au choix du prénom, Lucrezia, c’est le papa sicilien qui me l’a proposé, avant même que je sois enceinte. Je l’ai tout de suite adopté car je le trouvais original."

Si leur progéniture avait été un garçon, il aurait porté le prénom de Daven.

Personnel exceptionnel

Ce mardi, si le pédiatre donne son feu vert, les parents présenteront Lucrezia au reste de la famille, malheureusement privée de visites en maternité depuis la crise sanitaire.

Karine tient à remercier le personnel de l’hôpital. "Ils ont été exceptionnels, de jour comme de nuit, bienveillants et disponibles. Sylvain a été incroyable, m’a encouragé du début à la fin, a été positif, rassurant. Je ne m’attendais pas à ça."