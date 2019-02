à Antibéa, les enfants inventent leur histoire

En 1973, un corso a dû être annulé non pas pour une élection présidentielle mais... des législatives ! En effet, il ne fallait pas détourner les visiteurs de leur devoir civique en ce jour important. Outre la politique, d’autres événements ont fait de l’ombre aux fruits d’or et sa Fête. La manifestation a été suspendue durant les longues et pénibles années de guerre de 1940 à 1946. Rebelote en 1991. Mozart devait être la star de cette édition mais le conflit irakien en décida autrement...

Et oui, c’est arrivé ! En 1966, les citrons ont pourri à vue d’œil. La Ville n’a pas eu d’autre choix que de maquiller les agrumes défraîchis à la peinture vaporisée pour sauver l’édition alors dédiée aux « quatre saisons ».

En 1928 a lieu pour la première fois une exposition d’agrumes dans un jardin à Menton. À l’époque, c’est...