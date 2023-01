Un "commando Monaco" pour répondre à Moneyval

Assis derrière son bureau, Jean Castellini le concède sans sourciller : Monaco aurait pu faire mieux ces cinq dernières années face aux évaluateurs de Moneyval, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. "Je vous mentirais si je vous disais qu’une évaluation qui couvre les deux ans de la crise covid nous a aidés. La définition des priorités a sans doute été plus compliquée et nous n’avons pas mis en œuvre ce que nous souhaitions dans des délais qui nous auraient peut-être permis de prendre davantage d’avance, voire de satisfaire à davantage de préconisations. C’est fait, c’est derrière nous. Aujourd’hui tout le monde a mis le turbo, beaucoup de cases ont déjà été cochées notamment grâce au vote de textes de lois fin 2022."

Car le conseiller de gouvernement-ministre de l’Économie et des Finances se veut optimiste. "L’évaluation s’est faite avec nous, pas contre nous (...) Malgré toutes ces recommandations, cet audit ne constitue qu’un instantané à date de la situation telle qu’elle a été évaluée à mars 2022, qui plus est sur une période de cinq ans au cours de laquelle la dynamique, la tendance engagée, n’a pas pu être intégralement prise en compte."

« Relever le défi d’être au rendez-vous en 2024 »

Le conseiller l’assure, les services de l’État et du Conseil national n’ont pas attendu la publication du rapport Moneyval, ce lundi, pour se "mobiliser".

Sauf que "l’évolution depuis mars 2022 ne peut être prise en compte que très partiellement dans le rapport", précise Jean Castellini, confiant tout de même avoir obtenu ces derniers mois "que certaines formulations soient retravaillées sans que les conclusions fondamentales du rapport ne puissent être modifiées".

Des efforts transparents pour le grand public mais bien réel selon le conseiller qui affirme avoir "davantage encore confiance dans notre capacité à relever le défi et être au rendez-vous en 2024, parce que nous avons anticipé sur un certain nombre de points." Le conseiller saluant notamment "la qualité et l’importance du travail de Sylvie Petit-Leclair (Secrétaire d’État à la Justice) et ses équipes depuis sa prise de fonction (juin 2022)".

Si l’année 2023 aura des airs de course contre la montre pour reconquérir Moneyval, Jean Castellini garantit qu’elle n’aura "aucune incidence sur les autres projets nationaux en cours", y compris le projet complexe de création d’une Caisse des dépôts monégasque.

Surtout, le chef du ministère le plus exposé aux menaces ciblées par les évaluateurs européens insiste sur un constat. "Aucune affaire en matière de blanchiment ou financement du terrorisme ayant eu un retentissement ces dernières années n’a concerné, ou impliqué, la Principauté. Ce qui nous est demandé aujourd’hui, c’est de travailler mieux, plus vite, plus efficacement. "

Pour cela, un Comité de suivi chargé de l’adoption des recommandations du rapport Moneyval a été constitué sous la houlette du ministre d’État, Pierre Dartout. Formé il y a plus d’un an et transversal dans son approche, il a désormais pour « feuille de route » les désirs européens. "La stratégie nationale n’en est qu’une composante. Il va falloir que ce Comité se réunisse plus souvent et soit force de propositions sur la base des recommandations. Que les différents départements et services mettent ensuite en œuvre ses préconisations. "

Une meilleure planification

Une tache qui nécessite de recruter d’urgence des experts en droit, conformité, finance… pour former un "commando Monaco". Si la préférence nationale prévaut à l’embauche, la nécessaire montée en compétences ouvre des recrutements extérieurs pour rédiger des propositions de lois sur lesquelles le gouvernement aura "la dernière main" avant le vote par des Monégasques, au Conseil national. Quant aux élus de ce dernier, qui s’étaient plaints en fin d’année d’avoir à légiférer dans l’urgence pour satisfaire l’Europe, rien ne dit qu’ils n’auront pas à nouveau de courtes nuits en 2023.

"La technicité demeure, les délais contraints aussi. Mais il n’y aura pas en 2023 que des textes liés aux recommandations Moneyval. Il y aura aussi sans doute une planification plus en amont du travail législatif et des ressources internes ou conseils externes impliqués*."

"Le traitement de la Principauté aujourd’hui est différent ce celui dont nous avions pu pâtir il y a dix ou quinze ans. La transparence fiscale est actée au sein de l’OCDE*. Les accords de non-imposition, les accords d’échange automatique d’informations, rien n’est remis en cause par ce rapport. Ce qui est souligné, c’est que nous devons faire mieux. La question de la réputation ne se pose pas sur la base de ce qui nous est demandé aujourd’hui. C’est véritablement une incitation à faire mieux", détaille Jean-Castellini, conseiller de gouvernement-ministre de l’Économie et des Finances. Et de poursuivre: "Monaco n’est pas un cas unique en Europe. Notre tendance est positive, notre dynamique est positive, on peut faire mieux et être plus efficace. On doit aller plus vite, est-ce qu’on en est capable ? Oui, parce qu’on a la volonté ! En attestent les éloges qui sont faits également dans le communiqué Moneyval, mais qui nous disent : ‘‘Peut mieux faire’’."

Jean-Castellini