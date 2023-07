"C'est l'équivalent d'un village, c'est disproportionné": un collectif de riverains s'oppose à un vaste projet immobilier à Beausoleil

En haut de l’étroite route des Serres, une impasse de Beausoleil, soixante riverains ont bravé la pluie, vendredi soir, pour faire entendre leur voix. Celle de l’inquiétude à l’idée de voir le béton grignoter la verdoyante colline en contrebas, pour l’heure occupée par des maisons individuelles, des jardins ainsi que des restanques de fruitiers et oliviers.

Sur une emprise foncière d’environ 1,5 hectare, un vaste projet immobilier prévoit 296 logements dont 66 sociaux, 358 places de stationnement, une piscine et une voie de raccordement entre la route des Serres et le boulevard de Guynemer. Celui-ci est porté par les promoteurs Ogic et Munegu Real Estate.

Si un premier permis de construire a déjà été accordé par la municipalité en février 2021 pour 109 logements - actuellement en construction -, deux autres sont en cours d’instruction pour le reste du projet. "C’est l’équivalent d’un village et cela nous paraît disproportionné, juge Josiane Basso, une riveraine. La tranquillité du quartier va être bouleversée si on met la route des Serres à sens unique, d’autant que cette infrastructure n’est pas adaptée pour recevoir autant de circulation."

En sens montant ou descendant? Cette décision n’aurait, pour l’heure, pas été tranchée. "Architecturalement, le projet est anachronique, poursuit Nathalie Sioniac-Bottin, porte-parole du projet et architecte de profession. Contrairement à la politique environnementale ambitieuse de la Ville, il n’y a, là, pas l’ombre d’un panneau solaire et d’un système de récupération d’eaux."

Deux pétitions ont recueilli 639 signatures

Deux pétitions - sur papier et en ligne - ont respectivement recueilli 250 et 389 signatures, dont celle d’un certain Nicolas Spinelli, adjoint et fils du maire, Gérard Spinelli.

Présent aux deux premières réunions du collectif, les 23 et 28 juin, celui-ci a été prié de ne pas venir ce vendredi pour éviter que leur mouvement soit connoté politiquement. "Je comprends leur point de vue. C’est important qu’il y ait un mouvement citoyen spontané, sans influence politique. Les gens ne sont pas d’accords et ils se révoltent", confie Nicolas Spinelli qui, au passage, nous a exposé ses arguments.

"Un procès d’intention par anticipation"

Beaucoup ont adressé leur avis à la municipalité dans le cadre de la participation du public par voie électronique (PPVE), comme le prévoit le Code de l’environnement pour une décision ayant une incidence sur l’environnement. "C’est en toute transparence et, avec consultation de la population, que ce dossier est mené", a réagi la Ville de Beausoleil par voie de communiqué, dressant la liste des informations disponibles au grand public.

À propos de la mobilisation des riverains, la municipalité dénonce "un procès d’intention par anticipation" et précise que "ce projet immobilier est réglementairement réalisable depuis le PLU approuvé du 30 janvier 2008 dans des proportions de superficie de m² et de hauteurs comparables".

Les services extérieurs ont été consultés pour avis et le préfet de Région a, également, soumis après étude au cas par cas, l’ensemble du projet à évaluation environnementale. "La Ville de Beausoleil prendra en compte l’ensemble des avis et le rapport du PPVE avant de statuer sur les demandes de permis de construire (accord ou refus). Elle portera une vigilance accrue aux observations formulées en matière d’intégration dans le site, d’environnement, de circulation", assure-t-elle.

"On n’attaque pas la mairie. On l’appelle à l’aide", rectifie Nathalie Sioniac-Bottin.

Des recommandations formulées par la MRAe

La Mission régionale d’autorité environnementale a, elle aussi, rendu son avis le 6 février 2023. Réclamant des investigations plus poussées au regard de potentiels risques de mouvements de terrain, de reprendre l’évaluation des incidences liées la gestion des déchets, de compléter l’étude paysagère concernant les incidences sur le grand paysage.

"La MRAe considère que la prise en compte de l’environnement s’avère insuffisante au regard de l’analyse des effets cumulés", ajoute-t-elle dans sa synthèse.

Dans une réponse de 137 pages, les promoteurs répondent à ces remarques et recommandations. Toutes consultables en ligne.

Les riverains opposés au projet immobilier étaient une soixantaine ce vendredi soir. Photo T.P..

"Pas trop le choix... On veut tirer notre épingle du jeu" Parmi les riverains du chemin des Serres présents ce vendredi soir, trois femmes demeurent à l’écart. Elles ne s’opposent pas farouchement à la poursuite de ce vaste projet, dont les premiers travaux ont démarré après la délivrance du premier permis de construire en février 2021 (109 logements), car leurs finances en dépendent. "Nos maisons sont collées au chantier et nous subissons de fortes nuisances: bruit, poussière et fissures. J’ai fait faire des estimations et je sais que ma maison va être complètement dévaluée", explique Christelle, qui espère dès lors vendre a minima à la valeur du marché. Mélisandre poursuit: "On n’a pas trop le choix de vendre au promoteur car on veut tirer notre épingle du jeu." "On entend les arguments des opposants au projet. Mais, eux, ne se mettent pas à notre place. C’est compliqué d’avoir un dialogue."

Nicolas Spinelli. Photo DR.