Pour la 8e année consécutive, Opera Gallery est partenaire de l’association monégasque Mission Enfance qui lutte pour le développement de l’éducation et de la scolarisation des enfants à travers le monde. Ce partenariat sur la durée témoigne de la volonté la galerie d’art de s’impliquer dans la vie de la Principauté et de sa conviction profonde d’apporter aide et soutien aux plus démunis.

Opera Gallery renouvelle ainsi son engagement de reverser un pourcentage de ses ventes réalisées lors de l’exposition estivale 2019 « The Monaco Master Show » à l’association Mission Enfance. La remise d’un chèque de 11 500 e a eu lieu mercredi 20 novembre.