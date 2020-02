L’occasion des vacances scolaires est bonne pour prolonger la journée avec une séance de cinéma dans le cadre des Mardis du Cinéma, demain mardi 25 février. L’Institut audiovisuel de Monaco y programme un film mythique muet et en noir et blanc de Charlie Chaplin, La Ruée vers l’or, sorti en 1925. L’histoire ? Le personnage de Charlot est venu se joindre à la foule des prospecteurs qui espèrent trouver la fortune en Alaska. Le hasard réunit dans la cabane de Black Larsen, recherché par la police, trois hommes plus ou moins endurcis : le propriétaire lui-même, Charlot, au terme d’une course épuisante au milieu d’une tempête, et Big Jim, un prospecteur qui vient de trouver un magnifique filon.

Le long-métrage, entré au panthéon du cinéma mondial, est un des plus grands triomphes de Chaplin.

En première partie, les équipes de l’Institut proposent comme à leur habitude, un instantané « Monaco en films », produit avec leurs prolifiques archives ainsi que le court-métrage L’émigrant, qui date de 1917 et réalisé lui aussi par Charlie Chaplin.