Un challenge peut en cacher un autre à la Société nautique

Après le challenge Prince Albert II du week-end dernier (lire ci-contre), la Société nautique de Monaco accueillait un autre challenge : le « challenge des jeunes rameurs ». Cette compétition, prélude aux grosses rencontres d’aviron, s’adressait aux jeunes des clubs de la région et leur proposait plusieurs épreuves réparties en équipes et sur l’après-midi.

Conditions de navigation compliquées

Si la mer l’avait permis, les 66 adolescents venus des clubs de Nice, Saint-Cassien et Monaco se seraient affrontés à la course, mais aussi à l’ergomètre, sur l’eau et dans une épreuve théorique via un questionnaire.

Les conditions de navigation n’ont malheureusement pas permis la sortie en aviron, même dans le port, et l’épreuve sur l’eau a donc dû être annulée. Les jeunes sont donc restés sur la terre ferme mais leur enthousiasme n’a pas été douché pour autant.

Avec trois équipes et trois épreuves, chaque équipe ayant gagné une épreuve, les résultats de ce challenge des jeunes rameurs rappelaient un peu les dimanches après-midi de Jacques Martin et de son École des fans : tout le monde a gagné. L’ambiance autour du goûter final était donc excellente, d’autant plus que chaque participant est reparti avec une casquette aux couleurs du challenge, l’autre, le challenge Prince Albert II.

Prochain rendez-vous sportif à la Société nautique de Monaco : le MIRC, une compétition d’aviron indoor ouvert à tous.