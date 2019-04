Un centre aéré aquatique pour les petits pirates, ça vous dit ?

Si vous avez de la graine de petits pirates à la maison, il est grand temps de penser à ce que vous allez en faire cet été pendant que vous irez au boulot.

Pierre Frolla, figure locale bien connue, recordman de plongée en apnée et directeur de l’Académie monégasque de la Mer, y a pensé pour vous.

Comme chaque année, il propose un centre aéré marin au top niveau. De 8 h 30 à 17 h, les équipes de l’académie emmènent vos enfants à bord du catamaran de plongée baptisé « Pirate of the abbyss », pour des stages d’une semaine : « Au fur et à mesure de la semaine, les enfants apprendront à devenir des « Pirates des Abysses », guidés par les valeurs Mériennes. À l’issue de leur formation, les enfants valideront leurs diplômes de plongée sous-marine. Ils seront autonomes en palmes-masques-tubas. Ils connaîtront les bases de la biologie marine (plancton, faune, préservation…) et pour finir ils apprendront à respirer et à se relaxer grâce à la découverte de la plongée libre. »

Une aventure au prix de 490 euros la semaine. Les inscriptions ont lieu en ce moment même, directement à l’académie. Aucun matériel n’est nécessaire, tout est fourni, et une lunch box lui sera offerte. Apporter le carnet de plongée du futur pirate serait une bonne idée, s’il en a un.

Les paiements se font uniquement en chèque (pas de cartes bancaires, ni d’espèces). Les stages auront lieu du 1er juillet au 6 septembre 2019.