Un camion 100% électrique pour les chantiers à Monaco

"C’est le premier, et le seul, véhicule de ce type à Monaco", affirme Bruno Bessone, directeur de l’entreprise Co.Ge.Bat.

Cette filiale de la société JB Pastor & Fils, vient de se doter d’un tout nouveau poids lourd de 16,7 tonnes.

Sa spécificité : il est 100 % électrique. "Ce qui implique qu’il ne fait pas de bruit et émet zéro gaz à effet de serre", rappelle Bruno Bessone, qui précise qu’un second camion, plus gros, devrait prochainement rejoindre la flotte de l’entreprise.

"On ne pourra pas passer au tout électrique, mais le principe est d’avoir autant de véhicules propres que possible, surtout pour Monaco."

Charge utile de 7 tonnes

Le camion, présenté au prince Albert ce jeudi sur la place du Palais, sera utilisé dans les travaux de VRD, comprenez "voirie et réseaux divers".

"Avec sa charge utile de 7 tonnes, ce véhicule aura la faculté de déposer des caissons sur les chantiers et de revenir les récupérer dès que ces derniers seront chargés. Ils seront ensuite acheminés pour être vidés sur un de nos chantiers de terrassement en cours au sein de la Principauté."

Grâce à ses quatre batteries totalisant une capacité de 264 kWh, le camion pourra "effectuer tous ses échanges de bennes sans avoir besoin de rechargement en électricité sur toute une journée".

La charge du véhicule sera faite de nuit avec "une simple prise de 22 kWh pendant 8 heures".

Le camion devrait commencer à intervenir en Principauté dès ce vendredi.