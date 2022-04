Un café et ça répare ! Prochain rendez-vous à Monaco le samedi 4 juin

On répare et ça repart! Sous la halle du marché de la Condamine, sous la houlette de la Mairie de Monaco, dix bénévoles - électriciens, bricoleurs, couturière - de l’association Repair Café de Nice ont proposé, samedi après-midi, de redonner une nouvelle vie aux objets abîmés.

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le gaspillage, cette offre appelée Munegu Repair Café, gratuite et ouverte à tous, a séduit plusieurs dizaines de résidents de Monaco. Elle sera reconduite six fois par an, un mois sur deux, tous les premiers samedis après-midi des mois concernés.

Michaël est venu faire rapiécer le pantalon de son fils. "Je ne suis pas plus que cela engagé dans la chasse au gaspi. Mais l’initiative est très bonne." En face de lui, Brigitte a glissé le vêtement sous le sabot de sa machine à coudre. "Le genou est usé. Alors je fais un patch. Je suis bénévole depuis cinq ans au Repair Café de Nice. J’aime le contact avec toutes sortes de publics. Je ne jette rien. C’est un mode de vie depuis toujours. Je recycle tout."

"C’est une très belle initiative "

De son côté, Virginie repart avec sa lampe qui a, pour elle, une grande valeur sentimentale. L’objet est maintenant bien fixé sur son pied par Jean-Pierre, le bricoleur. La Monégasque se réjouit: "Je suis très attachée au recyclage. Cette opération est formidable. Ils savent tout faire! C’est une très belle initiative."

Dans le cadre des nombreuses actions organisées par la Mairie de Monaco en faveur de l’environnement et de la lutte contre toute forme de gaspillage, la tenue régulière d’un "repair café" est depuis plusieurs années l’un des objectifs portés par le Conseil communal, sous l’impulsion de Marjorie Crovetto, 2e adjoint au Maire en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable.

Le succès du "Réparathon", fin novembre 2021 dans le cadre de la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD), en partenariat avec la Mission pour la Transition Énergétique, a confirmé la nécessité de pérenniser ce type d’événement. L’idée est simple: encourager les particuliers à venir faire réparer leurs objets défectueux ainsi que leurs vêtements, afin de favoriser le recyclage et réduire les déchets. À chaque session, les équipes de bricoleurs et de couturières de l’association mettront tout en œuvre pour sauver objets et vêtements d’une fin prématurée. Et déjà, Marjorie Crovetto prévoit le deuxième rendez-vous: "La prochaine fois, il faudra une couturière en plus!"