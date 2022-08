Un brassard noir pendant le match PSG-AS Monaco en mémoire de Richard Guerois

"Nous avons appris la disparition de Richard, le podologue du Club. Cela a mis un coup aux joueurs, au staff, et à tous les salariés. C’était un membre de la famille AS Monaco. Nous voulons évidemment adresser un message de soutien à sa famille et à ses proches", a réagi Philippe Clement, entraîneur de l’AS Monaco, après l’annonce de la mort de Richard Guerois ce mercredi.

"Un collaborateur apprécié"

Membre du staff du club depuis 2014, il était "un collaborateur apprécié, au professionnalisme unanimement reconnu", souligne l’AS Monaco dans un communiqué.

Afin d’honorer sa mémoire, les joueurs et l’ensemble du staff porteront un brassard noir en sa mémoire lors de la rencontre d’aujourd’hui face au Paris Saint-Germain.

"L’AS Monaco s’associe à la peine de son épouse et de ses enfants et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches collaborateurs."

Sur la page Facebook du club, de nombreux internautes se sont joints à ce message de soutien pour présenter, eux aussi, leurs condoléances à la famille.