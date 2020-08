"Un besoin presque vital": l'une des figures des "dancefloors clandestins" de la Côte d'Azur explique ce qui attire les "clubbeurs"

Alladine, lui, a dû renoncer à l’organisation de la seconde édition à Golfe-Juan du Riviera Electro Festival qui, comme les plages Électroniques de Cannes, ont été annulées.

Une grande frustration qu’il soigne en écumant, chaque fois que possible, tous les dancefloors éphémères de ce drôle d’été 2020.

Il ne pourra pas aller à Ibiza, mais il a le sentiment qu’Ibiza - Mecque de la fiesta électro planétaire - vient un peu à lui chaque week-end grâce à cette nouvelle vague de clubbing qui déferle sur la Côte. « Cela permet aussi aux DJ locaux de prouver qu’il n’est pas besoin d’aller bien loin pour avoir ce qui se fait de mieux en matière de mix », lance-t-il

"conscients qu'il faut faire attention"

Pas question pour autant d’éluder la question du risque sanitaire, encore moins à l’heure ou des arrêtés imposent le port du masque dans certaines communes : « Les gens qui kiffent ces événements sont tous conscients qu’il faut faire attention. Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on est à l’abri du virus ; et quand bien même, il y a nos parents, nos aînés. Quand au lendemain d’un de ses fêtes, j’ai le sentiment de ne pas avoir suffisamment respecté les gestes barrières ou si j’ai le moindre doute, je me fais dépister. C’est la troisième fois que je le fais le test depuis la fin du confinement, et je suis négatif. »