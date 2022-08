Un bébé flamant rose est né au Jardin animalier de Monaco cet été et c'est une grande première

Savoir+ Le Jardin animalier Esplanade Rainier-III. Terrasses de Fontvieille, 98000 Monaco. Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h jusqu’au 30 septembre (puis de 10h à 12h et de 14h à 17h du 1er octobre au 28 février et jusqu’à 18h, du 1er mars au 31 mai). Visite entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarifs: 6€ par adulte, 3€ par enfant (de 6 à 17 ans), gratuit pour les moins de 6 ans. Tel: +377.93.50.40.30.

Né le 14 juin 2022, le petit flamant rose est aujourd’hui âgé d’un peu plus de deux mois. Mais il est encore reconnaissable à son duvet gris. La couleur rose, si caractéristique de l’espèce, n’apparaît qu’à l’âge de 1 an mais ne se généralisera sur tout le corps que vers l’âge de 3 ans.

"Fin avril, le groupe a commencé à montrer des signes de parades et à fabriquer des ébauches de nids. Nous avons tout de suite mis à leur disposition les matériaux nécessaires et plusieurs nids se sont élevés rapidement, 15 jours après le premier œuf fut pondu", peut-on lire sur la page Facebook du parc.

5 bébés Paons

Trois Nicobars à camail, également appelés "pigeons de Nicobar", ont vu le jour dernièrement. S’ils ont déjà atteint leur taille adulte (le plus vieux est aujourd’hui âgé d’un mois et demi), on peut encore les reconnaître à leur plumage aux couleurs moins affirmées que les individus plus âgés.

Le Nicobar à camail est "le pigeon le plus rare et le plus menacé au monde car son habitat est saccagé", assure Laurent Peyronel. Ce somptueux oiseau réside principalement dans les îles Nicobar, dont il tire son nom.

"Trois à quatre jeunes naissent ici chaque année, détaille le directeur du parc. Une fois sevrés, ils sont envoyés vers d’autres parcs afin de créer d’autres colonies et préserver l’espèce."

L’espérance de vie de ces oiseaux est de 20 ans.

5 Roussettes du Vietnam