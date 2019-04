Un Bal de la Rose tellement Riviera

Aux côtés de sa sœur aînée la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II a veillé sur ses neveux et nièces, arrivés au bras de leur épouse et compagnon. Alors, évidemment, le couple formé par Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam n’est pas passé inaperçu, d’autant que la présence de Carole Bouquet, maman du producteur, n’a fait que renforcer, pour certains, l’idée d’un mariage prochain…

Car le Bal de la Rose fait partie de ces événements phares de la Principauté où tout le microcosme monégasque se presse pour afficher son attachement à un cercle d’amis ou de relations professionnelles et conviviales.

Une grande famille en somme qui a démarré la soirée dans la salle des Étoiles du Sporting d’Été en rendant un hommage unanime au regretté Karl Lagerfeld.

"Pas une édition du Bal sans Karl"

« Comment ne pas évoquer le souvenir présent dans tous les cœurs ici rassemblés, du créateur et artiste complet Karl Lagerfeld, lui qui a toujours été fidèle à ce rendez-vous monégasque ? a lancé Stéphane Bern au micro. Pas une édition du Bal de la Rose sans Karl, sa présence, son soutien, souvent sa direction artistique, et les illustrations dessinées de sa propre main pour les invitations. »

Comme un seul homme, les 820 convives présents samedi soir se sont levés et ont applaudi.

La fête pouvait ensuite commencer. Et elle fut belle. Fraîche et légère avec la revue rassemblant plus de soixante danseuses et danseurs, gourmande et délicate dans l’assiette, rythmée et dansante avec chanteurs et musiciens parfaitement dans le thème.

Une édition comme l’aurait certainement voulue Karl Lagerfeld.