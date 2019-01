Un avenir édifié dans la confiance et la pondération

C'est une tradition à laquelle s'attellent tous les chefs d'états au terme d'une année civile : celle de présenter leurs vœux à la population. Pour le souverain, la tradition s'est exprimée via un message télévisé enregistré au Palais princier et diffusé hier soir simultanément sur Monaco Info et sur les réseaux sociaux.

Au cours de son allocution, le prince Albert II a rappelé...