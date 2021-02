Un autre restaurant de Monaco sous le coup d'une fermeture administrative

Pour avoir failli dans le respect des prescriptions sanitaires édictées par les autorités monégasques, un nouveau restaurant a été contraint de baisser (provisoirement) le rideau en Principauté.

La décision gouvernementale, actée par un arrêté ministériel en date du 4 février, est sans appel: jusqu’au 11 février inclus, Arrow Burger est sous le coup d’une fermeture administrative.

Ces dernières semaines, le commerce de bouche, niché rue des Carmes sur le Rocher, à deux pas de la cathédrale et du palais de justice, avait été verbalisé à plusieurs reprises par les fonctionnaires de la Sûreté publique. Sans doute trop de fois aux yeux des autorités.

"Atteinte avérée à la salubrité, à la tranquillité…"

Le 29 décembre à 21h30, d’abord, pour avoir diffusé de la musique alors que cela est interdit. Le 22 janvier à 22h45 puis le 31 janvier à 21h50 pour avoir livré des repas en dehors des heures autorisées.

Puis le 29 janvier à 9h24 pour des faits de dépôt ou rejet d’objet ou de détritus dans un espace public. "De tels manquements constituent une méconnaissance grave et caractérisée des dispositions réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, ne pouvant pas être admissibles en l’état de la situation sanitaire actuelle se traduisant par une circulation active dudit virus, peut-on lire au Journal de Monaco, le bulletin officiel de la Principauté. De tels agissements constituent, de par leur nature et leur répétitivité, une atteinte avérée à la salubrité, à la tranquillité et la sécurité publique."

Depuis fin novembre, c’est le huitième restaurant à être sanctionné d’une fermeture administrative de plusieurs jours. Avec un virus toujours plus actif en Principauté et "une situation qui s’est singulièrement aggravée" - pour reprendre les mots du ministre d’État, Pierre Dartout - les contrôles de l’État dans les commerces devraient s’accentuer.