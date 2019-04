Un atelier pour tout comprendre sur la dégustation du vin vendredi

L’Université dans la Ville de Beausoleil présente son 4e atelier d’œnologie, le vendredi 26 avril, de 17 h 30 à 19 h 30 au Centre. Avec pour thème « Comment lire une étiquette ? », il sera animé par Giuseppe Novena, ancien chef sommelier.

« Après avoir passé la plus grande partie de ma vie professionnelle dans un grand Palace monégasque comme responsable de bar et chef sommelier, j’ai créé à la demande de la présidente de l’Université dans la Ville de Beausoleil, ces ateliers d’œnologie afin de pouvoir partager ma passion autour du vin », explique Giuseppe.

Un programme complet

Apprendre une méthode de dégustation, à caractériser un vin, à se familiariser avec le vocabulaire de la dégustation.

« Il s’agit d’acquérir une méthode de dégustation suivant les différents stades de l’analyse sensorielle. Apprendre à mettre en pratique l’analyse visuelle, olfactive et gustative pour caractériser un vin et le décrire. À quoi sert la vue ? Pourquoi s’intéresser à la couleur d’un vin ? À quoi sert le goût ? À quoi sert l’odorat ? Que contient le vin ? Que peut-on sentir dans le vin ? Ainsi, l’œil vous donnera des informations sur l’âge du vin, la richesse en alcool. Le nez vous donnera des informations sur un défaut éventuel du vin, son potentiel d’évolution. La bouche vous informera sur l’équilibre du vin, sa qualité, son potentiel d’évolution », précise l’ancien chef sommelier.

Les élèves apprennent aussi à mettre un nom sur les arômes du vin et sur les différentes saveurs lors de la dégustation.

Sentir son verre de vin, percevoir un arôme « qui vous dit quelque chose », et il existe des techniques pour vous aider dans la reconnaissance des arômes.

Maîtriser le vocabulaire pour parler du vin d’une façon claire et simple... et acquérir des réflexes de dégustateur.

Parler des cépages, tel que le merlot qui se caractérise par sa rondeur (comprenez : son alcool), son gras, son fruit,... mais aussi sa finesse, son élégance.

L’équilibre d’un vin rouge se construit autour de trois axes, s’il s’agit d’un vin blanc, seuls deux axes sont à considérer. Vous apprendrez lesquels.

Apprendre aussi l’origine du vin, le rôle du climat et du sol, le service du vin, la température de service, les accords mets et vins, comment lire une étiquette et se constituer une cave, les régions viticoles de France, les vendanges, la vinification, l’élevage en fûts, la méthode champenoise et traditionnelle, la viticulture biologique, les vins mutés, etc.