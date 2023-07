Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour 2023: de brèves perturbations de circulation à Monaco et son pourtour ce vendredi

La Principauté sera ce vendredi 7 juillet le point de départ de la 9e édition de l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour : l’une des courses à pied de longue distance en terrain accidenté les plus techniques et difficiles au monde, avec 125 km de distance à parcourir et des dénivelés jusqu’à 3.000 m d’altitude, le tout à travers les magnifiques paysages entre mer et montagne des Alpes-Maritimes (arrivée à Saint-Martin-Vésubie le 9 juillet).