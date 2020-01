Ultimes préparatifs à Menton avant l'Africa Eco Race

Au stade Rondelli, les équipes ajustent les ultimes détails sur leurs motos, camions, buggy ou 4x4 avant de passer au stand de vérification. "L’habitacle est très petit et chaque détail a son importance durant la course. Il faut que tous les câbles, tous les outils et même le ravitaillement comme l’eau soient bien à sa place", explique Jean-Claude Ruffier, l’un des pilotes de SSV sur l’Africa Eco Race.

Au même moment, c’est la cohue dans les locaux du stade Lucien-Rhein. Armé d’une convocation, les participants récupèrent leur roadbook mais aussi leur billet pour le bateau qui les amènera à Tanger.

"On vérifie également le permis de conduire, le passeport, la carte grise, la fiche médicale, la licence sportive…", précise Véronique, membre du staff. Puis les challengers ont trente minutes chrono pour rejoindre le stand de vérifications techniques où chacun récupère du matériel de sécurité, un GPS, un système de suivi par satellite. "Les vérifications, c’est la course avant la course", plaisantent Agnès et Alain Biard, deux participants venus de Carcassonne.

Car, ensuite, les concurrents disposent d’une heure pour rejoindre Monaco. "Là-bas, ils garent leur véhicule dans un parc fermé, situé sur le quai Antoine-Ier et ils ne peuvent plus toucher leur véhicule jusqu’au départ de la course », conclut Thierry Scharff.