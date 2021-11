Trottoirs, signalisations, parkings... Vos solutions pour favoriser la marche à Monaco

En tête: l’élargissement des trottoirs, là où c’est possible, doublés de voies pour les vélos afin de permettre la cohabitation en toute sécurité de ces deux moyens de déplacements bons pour la santé et la planète.

Des solutions très rationnelles, certes, bien que compliquées à appliquer à la lettre dans un territoire contraint de 2km².

Plus simplement, plusieurs participants au sondage demandent plus d’arbres et de bancs sur les itinéraires piétons pour rendre les rues plus agréables.

Et si on se laisse prendre par la folie des grandeurs, l’un des sondés suggère de "recouvrir la dorsale pour en faire un parcours vert pour les piétons et avec une piste cyclable".

Impossible n’est pas monégasque, alors pourquoi pas!