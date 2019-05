Trophée Jack Bella Vita : Foggionato Real Estate et Vince derniers qualifiés Jeux des Petits États : les hommes de Dragan Pezelj en pleine préparation Krettly et Battaglia champions de France !

C’est avec beaucoup d’envie et de détermination que Faggionato Real Estate et Vinci Construction Monaco se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Sur un score similaire (5-2 pour les deux matchs), les rencontres se sont déroulées avec une belle intensité.

Des buts et de l’intensité

Le premier match opposait Faggionato Real Estate et l’IUM. Avec un but marqué environ toutes les dix minutes en première période (grâce à Romain Rigoni, Issam Rabbeh et Léo Faggionato), l’issue du match était « pliée ». Au retour des vestiaires, les Universitaires ne sont pas laissés faire et ont même réduit la marque par Rudy Saghir, ce qui a permis d’entrevoir une seconde période riche et intéressante. Le capitaine de Faggionato Real Estate Lionel Dick a permis aux siens de creuser à nouveau l’écart (3-1) mais juste après, Samuel Verdier réduisait à nouveau le score avant qu’une nouvelle fois, Dick mettait un terme aux espoirs de l’IUM. Score final 5 à 2.

Du suspens entre Vinci et MFA

Entre les deux formations, le match fut là aussi indécis et passionnant. Avec un score serré à la mi-temps (2-1), les buts ont été inscrits par Marcelo Gomes Maia pour l’ouverture du score avant que Romain Cellario égalise pour MFA. Vinci a pu reprendre l’avantage juste avant la pause par l’intermédiaire de José Teixeira Da Silva. En seconde période, Vinci augmente son niveau de jeu et son rythme pour mettre un gros coup d’accélérateur. Trois buts ont été inscrits (un doublé de Léandro Pinto Ferreira et un but de Vitor De Freitas Perreira) qui ont assuré une qualification pour le tour suivant. Juste avant le coup de sifflet final, Arnaud Bertrand réduisait la marque pour MFA (5-2). Ces deux équipes rejoignent le Diamond FC, le Musée Océanographique, l’I.A.A.F., Optigura.com, l’Omnium Sport de Monaco et Candy Street. R.R

Le 27 mai prochain, se déroulera au Monténégro les dix-huitièmes Jeux des Petits Etats d’Europe. Il y a deux ans à San-Marin (Italie), Monaco avait chuté face à Chypre lors du premier match (3-1).

Cette année, une grosse préparation a été mise en place afin de préparer au mieux cet événement dont l’engouement en Principauté est notable.

L’entraîneur Dragan Pezelj a donc mis en place une préparation physique à la hauteur des exigences du sport de haut niveau. Tout commence par les entraînements. Les volleyeurs s’entraînent d’arrache-pied 3 à 4 fois par semaine et c’est un coach sportif Guilhem Delon qui a la tâche de préparer la «Team Monaco» deux fois par semaine.

« On est face à des superbes nations qui ont l’habitude d’évoluer sur des championnats internationaux comme le Luxembourg ou le Monténégro mais les garçons se préparent et donneront tout pour représenter la Principauté et ramener une médaille à la maison» se confie Dragan Pezelj, confiant. Monaco a affronté le club voisin du Nice VB qui a gentiment accepté l’invitation de disputer un match amical afin de mettre en place le travail accompli depuis le début de la préparation. R.R

Dernièrement, ont eu lieu à Luxeuil-les-Bains (70) les championnats de France Masters, où les athlètes expérimentés de l’AS Monaco - Marc Krettly et Eric Battaglia - ont brillé.

Marc Krettly a été sacré champion de France dans la catégorie des moins de 96 kg (186 kg au total des deux mouvements).

Eric Battaglia a, lui aussi, été sacré champion de France « Open » dans la catégorie des moins de 102 kg et 174 kg au total.

Grâce à leur grande expérience en compétition ainsi que leur choix de barres, ils ont su contenir les adversaires et ont maîtrisé de bout en bout leur compétition. Avec ce résultat, ils se sont qualifiés pour les championnats du monde qui se dérouleront au Canada.