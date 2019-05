Lundi dernier, les deux derniers quarts de finale ont été disputés. Cette année, la Compagnie monégasque de banque et l’AP Poste Monaco ont rejoint la Force publique de la Principauté à savoir les Carabiniers du Prince et la Sûreté publique.

Jérôme Herrera fait plier la SBM

En affrontant la SBM, la CMB et son attaquant Jérôme Herrera frappent d’entrée avec un triplé en vingt minutes (5, 10 et 21e minutes) ! Les banquiers étaient sur de bons rails avant que la SBM Offshore réduise la marque par Bruno Seco Noirmain juste avant la pause. Au retour des vestiaires, malgré les bonnes intentions d’Alexis Agliardi et de Loïc Bonnet, les attaquants de la CMB n’ont su trouver une nouvelle fois le chemin des filets. C’est alors que l’espoir renaît côté SBM avec une nouvelle réduction du score par Michel Villas (71e). Trop tard pour la SBM, qui laisse la CMB filer en demi-finale.

La soirée des triplés

Entre AP Poste et le groupe SMEG-SMA, le score final n’a pas reflété une première période pourtant équilibrée et disputée. La Poste ouvre le score à la 12e minute par Julien Cohen avant que la SMEG-SMA recolle au score tout juste après le début de la seconde période avec un but signé Kévin Demelas. Le match bascule quand interviennent plusieurs blessures pour le groupe SMEG-SMA au cours du match et c’est ainsi que le match va tourner en faveur de la Poste où Cohen va lui aussi, inscrire un triplé dans cette soirée riche en buts. Enfin, Julien Perchat va inscrire le quatrième but de son équipe (4-1) qui assure une qualification en demi-finale !