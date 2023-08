Trop de bruit à Menton: on piétonnise ou pas? Vous avez donné votre avis

Les solutions de demain commencent par les réflexions et les observations d’aujourd’hui. Il y a quelques semaines, nous vous proposions de répondre à un questionnaire en ligne sur votre perception des nuisances sonores dans votre commune.



Pour ce sondage, vous avez été 120 à participer, avec une grande majorité de réponses traitant de la situation mentonnaise. Au cours de la restitution, bon nombre d’entre vous ont glissé l’idée de piétonniser certains axes routiers. Comme il est évident que nous ne sommes pas tous ingénieurs en génie urbain, il convient de prendre chaque observation avec un certain recul, en imaginant qu’une solution routière viendrait compléter chaque zone piétonnisée.

Ils sont plutôt favorables

Dans notre énoncé, nous vous avons suggéré les rues Verdun et Boyer, la route du bord de mer etc. Pour Alain, "les expériences [de piétonnisation] dans toutes les villes sont positives que ce soit pour les habitants ou pour les commerçants." Même si le Mentonnais estime aussi que contrôler "les scooters à la sortie des collèges et lycées, avec obligation de réparations de pots d’échappement" résoudrait "70% des nuisances."

Pour Lucette, il faut "piétonniser les abords des écoles aux heures d’entrée et de sortie des classes, ce qui habituerait les élèves à venir à pied (donc bouger !) et sécuriserait les rues. Pourquoi ne pas mettre, pour les petits, des pédibus [un ramassage scolaire pédestre, ndlr] en place afin de réapprendre aux enfants à marcher et arriver l’esprit éveillé en classe?"



Pour elle, cela doit s’accompagner d’une réduction de la vitesse à 30 km/h "sur les artères principales: bord de mer, cours du Centenaire, Borrigo et Careï, Édouard VII… et piétonniser certaines rues perpendiculaires à la mer et peu passantes. Ceci afin de se "déshabituer" de la voiture quand il est possible de faire autrement."

Enfin, Julie souhaiterait "que l’on rende piétonne la rue qui passe devant la mairie pour faire ainsi la jonction jusqu’au jardin qui se trouve en face." "Ayant assisté à un mariage, reprend-elle, la sortie de la mairie est toujours un moment très émouvant et malheureusement, on s’est retrouvé sur la route parmi les voitures. Ça donnerait également du panache à notre belle mairie, un bel écrin à notre institution. J’aimerais aussi rendre piéton le bord de mer, remplacer la rue Thiers par un jardin et remplacer les places de stationnement par des micro-jardins, l’inverse de ce qui a été fait ces dernières années dans le Careï."

Ils ne sont pas convaincus

De l’autre côté, certains lecteurs estiment que la piétonnisation des rues ne réglera pas les problèmes des nuisances, au contraire.

"La solution n’est pas de piétonniser les rues principales et les artères de la ville, juge Marc. Surtout celle de l’avenue de Verdun qui est l’axe principal et unique pour les travailleurs, les livreurs, les bus, les touristes… afin d’entrer en ville depuis la bretelle de l’autoroute A8. Non plus celle du long de la mer, l’axe Nice/Monaco - Italie, axe unique et vital pour joindre ces deux bouts. De plus, si on piétonnise un peu partout, la nuisance humaine s’installe: les bruits des discussions à haute voix, les cris des enfants, les disputes, les jeunes qui écoutent la musique forte et leurs chamailleries même bon enfant, la cohue… tout ça remplacera les nuisances sonores actuelles."

"En tant que Mentonnais, je suis contre la piétonnisation de nouvelles artères à Menton, pose Robert. On voit déjà la pagaille lorsque le bord de mer est piéton… Je préconise que la police municipale fasse la circulation à certains endroits comme le pont de la gare, plus bas à l’angle de l’avenue Thiers et du Casino mais en aucun cas de rues piétonnes. Déjà que nous sommes agressés par la vitesse et le bruit des motos, scooters et voitures dans la rue Pietra-Scritta, ça va amplifier le problème."

Pour eux, la solution est ailleurs

Enfin, il y a ceux qui estiment qu’il faudrait concentrer les efforts sur d’autres points. C’est le cas de Marc qui, précédemment, se disait contre la piétonnisation mais qui pointe également: "Les plaques en fonte installées au milieu de la chaussée et sur les trottoirs. Elles font un bruit quasiment insupportable lorsque les voitures, scooters, camions et même vélos et piétons passent dessus, un comble ! Les anciennes étaient de bien meilleures qualités, plus épaisses et ne se vrillant pas sous le poids des véhicules. La ville de Menton doit réagir sur la nuisance de ces plaques, les remplacer ou installer des caoutchoucs pour les rendre silencieuses."

Pour Annie et Michel, le sujet de la pollution sonore est au moins aussi important que celui de la « pollution chimique ». Pour eux, en attendant les scooters électriques, il n’existe pas de meilleure solution que la verbalisation en ce qui concerne les excès de bruit. Ils préfèrent "l’idée de traiter le mal à la racine plutôt que d’étouffer le bruit en modifiant les revêtements des routes, ce qui a un coût important."

Enfin, Patricia, une habitante de l’avenue Boyer, estime que ce secteur est "un des points les plus bruyants de Menton car l’avenue de Verdun est le point d’arrivée de tous les véhicules rentrant en ville depuis l’autoroute. De tous les bus, les livraisons, les pompiers, la police et leurs gyrophares, les engins de nettoyage etc. Surtout les motos, dont les deux tiers sont munis de pots d’échappement qui émettent des bruits absolument infernaux, de jour comme de nuit, nous obligeant à vivre fenêtres fermées. Ne faudrait-il pas assurer plus de contrôles à ce rond-point, nous n’en observons jamais, et verbaliser une fois pour toutes les motos bruyantes ? D’autre part, n’y a-t-il pas une autre solution pour éviter que tous les véhicules arrivant en ville passent par l’avenue de Verdun?"