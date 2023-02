« Trois projets vont dynamiser La Turbie »: le maire Jean-Jacques Raffaele voit grand pour son village

À mi-parcours de son deuxième mandat, le maire veut du concret. Si la covid a ralenti ses projets et si les relations avec Monaco restent encore à renforcer après l’arrêt brutal des échanges durant la crise sanitaire, Jean-Jacques Raffaele a trois gros chantiers sur le feu : la vente d’un terrain à Valérie Freiche pour construire un hôpital vétérinaire de 3 700 m2 sur la Route de Menton, un centre de coworking, qui doit être livré en 2025 et la réhabilitation des anciennes maisons de vacances de France Telecom qui doivent être transformées pour y créer un lieu dédié au cyclisme.

"Trois projets qui vont dynamiser La Turbie", petite commune de 3 200 habitants, et sur lesquels s’explique le maire.

Le projet d’hôpital vétérinaire avance-t-il comme prévu ?

Le compromis de vente sera signé dans quelques jours. Ce terrain, qui a des servitudes, était difficilement exploitable pour un secteur autre qu’économique. Il est situé au hameau du Sillet, près de la nouvelle sortie de l’autoroute. Il est donc très bien desservi. Il est vendu 1,3 million d’euros au docteur Valérie Freiche, qui espère construire dès que possible un hôpital vétérinaire de 3 700 m2 sur deux niveaux, qui sera un bâtiment « green ».

Il restera ouvert 7/7, H24 et ne proposera que des spécialités de la médecine vétérinaire. Un pôle doit être dédié à la recherche. C’est un projet d’envergure internationale.

Tout juste en dessous va également être construit un autre bâtiment, celui-ci destiné au coworking…

Nous avons une dernière proposition du groupe Artea avec l’achat de terrain qui nécessite de modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’ici la fin 2023. Nous espérons qu’un permis puisse être délivré en 2024 pour une livraison fin 2025 de 3 700 m2 de coworking avec bureaux, espace détente et coliving. Nous avons également la possibilité de créer quelques logements.

Deux projets sur cette seule zone, n’est-ce pas trop dense pour le village ?

Ça va donner un coup de boost économiquement. Les deux projets sont très bien intégrés et sous la surveillance de l’architecte des Bâtiments de France.

Plus discret, mais non moins audacieux, est le projet sur la Tête de Chien ?

Les quatorze anciennes maisons de vacances de France Telecom constituent un espace construit de 1 600 m2. Elles sont inhabitées depuis 1995. Jusqu’à présent, tous les projets sont tombés à l’eau les uns après les autres. L‘Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) devait y faire un hôtel, une maison de retraite, une résidence pour séniors... Aucun projet n’a abouti.

Il fallait raser et reconstruire en augmentant de 5 à 6 000 m2. Or l’architecte des Bâtiments de France s’y opposait. La mairie se retrouvait dos au mur et devait rembourser 3,5 millions puisqu’un contrat la lie à EPF PACA. C’est dans ce contexte qu’est arrivé sur la table le projet sur le vélo. Une aubaine.

Il s’inscrit dans une logique destinée à encourager les jeunes vers une mobilité douce. Il y aura un gîte pour accueillir des écotourismes, un centre de soin, un atelier, un espace restauration. Les maisons seront rénovées sans modification extérieure. C’est un projet économique avec une quinzaine d’emplois à la clef.

Le village deviendrait-il un écrin de modernité ?

Je suis heureux de pouvoir développer l’économie de La Turbie avec trois projets phares. Nous n’avions que la carrière et les commerces.

"J'espère que nos relations avec Monaco retrouveront leur fluidité"

Qu’en est-il du nouveau poste de commandement ?

Sa construction a pris un peu de retard. Il sera livré courant juin. Le poste de police et le poste de commandement seront réunis ; ce qui est beaucoup plus logique.

Le nouveau stand de tir fonctionne bien ?

Il a ouvert en janvier avec 200 adhérents. C’est un petit club. Mais certainement le plus beau et le plus moderne des Alpes-Maritimes. L’AS Monaco a payé les infrastructures.

Et le terrain a été acheté par Monaco qui nous l’a rétrocédé selon les accords du bail emphytéotique de Monaco. C’est un projet fantastique que j’ai défendu bec et ongles.

Quelles sont vos relations avec le gouvernement princier ?

J’espère que nos relations retrouveront leur fluidité. Elles ne sont pas redevenues comme avant la crise sanitaire. Il faut que nous retrouvions une vitesse de croisière.

"La mobilité est un gros sujet!"

Il le faudra pour traiter de certains sujets prioritaires comme la mobilité.

C’est un gros sujet ! À partir d’avril prochain, l’ouverture de la nouvelle bretelle autoroutière apportera forcément des améliorations. Tous les matins, du lundi au vendredi, de 7 à 9 h 30, tous les axes vers Monaco sont bouchés. Ça devient difficilement supportable pour les Turbiasques. C’est vraiment problématique.

Vous êtes toujours favorable à la construction d’un parking de dissuasion sur votre commune ?

Bien sûr, couplé avec un moyen de transport doux souterrain jusqu’à Monaco. Nous avons un terrain classé au PLU. La mobilité c’est une multitude de projets qui doivent être mis en place. Mais c’est aussi à l’État français de prendre ses responsabilités.

Vous avez évoqué dans nos colonnes la possibilité de construire des habitations pour actifs sur un terrain à la lisière de Monaco, à Hector Otto. Ce projet, qui pourrait créer 200 logements avance-t-il ?

Il n’y a pas de projet pour le moment. C’est quelque chose qui devrait se faire avec Monaco. Ce n’est pas un projet vital pour moi.

Qu’allez-vous faire de vos terrains de tennis ?

Nous avons une délégation de service public pour le tennis que nous allons reconduire pour un an afin de faire du padel.

C’est un investissement conséquent. Mais les gens apprécient beaucoup ce sport, plus ludique, plus facile que le tennis. Il restera tout de même deux courts de tennis au lieu de quatre.