Jeudi 12 décembre à 21 h le Palais de l’Europe accueille « Triumph ». Le cirque russe sur glace est un spectacle étonnant. Les artistes qui composent cette troupe combinent tradition et innovation au rythme des musiques traditionnelles et des tendances du nouveau cirque pour un public toujours plus exigeant. Les spectateurs attendent en effet des performances avec des cascades incroyables, des acrobaties de haut niveau, des histoires imaginaires avec des effets spéciaux et magiques dans des paysages insolites en liaison avec tous les arts du cirque.

Spectacle acrobatique

Ces artistes virtuoses évoluent sans bruit sur une glace synthétique aux possibilités infinies. Ils offrent un subtil assortiment de numéros se situant entre le spectacle acrobatique, le monde fascinant du cirque et la féerie d’un gala de danse.

Il s’agit de trente artistes venus de la Grande Russie. Ils vous feront vivre deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotion avec de somptueux costumes aux couleurs chatoyantes. Une soirée magique, une véritable surprise pour les amateurs d’art du cirque, une fête pour toute la famille !