Tri sélectif à Monaco : attention les containers jaunes vont bientôt remplacer les bleus

Poubelles miniatures, flyers, livres, couleurs flashy, et même jeux pour enfants… La SMA a mis toutes les chances de son côté hier, au traditionnel Marché de la Condamine, pour attirer le plus de monde possible. Sensibiliser sur l’importance du tri sélectif est l’objectif principal pour cette petite équipe. « On reçoit beaucoup de monde. On parle avec les gens, on les conseille », assure Marijana Pezelj, chargée de gestion.

Alors, par où commencer quand on veut se lancer dans l’aventure ? C’est simple, il faut avant tout se poser les bonnes questions. "On demande toujours si la personne est bien équipée. Si sa résidence dispose de containers adaptés, on vérifie si elle sait comment trier. Et en l’absence de containers, on effectue les démarches nécessaires", déclare Marijana Pezelj. Une fois que le contact est établi, l’accompagnement et l’éducation sont essentiels pour que les bonnes habitudes perdurent.

Adieu le container bleu

Refuser, Recycler, Réduire, Réutiliser et Retour à la terre sont les cinq règles de base pour tout recycleur qui se respecte. La chargée de gestion nous donne quelques bons conseils: "On peut refuser des couvercles en plastique par exemple, recycler correctement, réduire en achetant en vrac, réutiliser nos emballages et surtout, faire du compostage".

Et pour ceux qui auraient du mal, qu’ils se rassurent : le mois prochain, le container bleu disparaît pour laisser plus de place à son ami le jaune, qui pourra accueillir pots de crème fraîche, yaourts et même sacs plastiques. Une avancée unique en Principauté. Alors, plus aucune excuse pour ne pas s’y mettre !