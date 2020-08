Travaux du Jardin exotique à Monaco: vers une ouverture en janvier 2021?

Des faiblesses dues aux affres du temps et aux infiltrations d’eau. « Les vrais rochers ont été confortés. Quant aux faux – réalisés à base de barres de fer, grillages et mortier – leur devenir est en suspens. On les a démontés. On mène une réflexion pour savoir si on les reconstruit ou si l’on en fait des jardinières », précise Diane Ortolani, directrice du Jardin exotique.

Par ailleurs, cinq passerelles – fabriquées dans le style rocaille (du béton au motif végétal) – vont être rénovées ou remplacées. « On profite également de l’absence de touristes pour effectuer des travaux qu’on n’aurait pas eu le temps de faire, comme la mise en place de nouveaux massifs, de nouvelles plantes. On aimerait également créer une visite numérique du Jardin, pourquoi pas un casque de réalité virtuelle pour permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter la grotte de l’Observatoire. Enfin, on va ajouter une information pédagogique et scientifique le long du parcours de visite du Jardin. »

Pour l’heure, sa réouverture est programmée en janvier 2021. Sauf aléas.