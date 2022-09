Trajets, horaires, équipements... Tout ce qui change sur le réseau de bus "Zest" dans la Riviera française

Quelques nouveautés sont entrées en vigueur à partir du 1er septembre sur le réseau de transport Zest de la Riviera française. Voici ce qu’il faut retenir.

Des adaptations sur les lignes 1, 10, 11 et 25

Concernant la ligne 1 Résédas-Frontière, le nombre de trajets quotidiens est augmenté, passant désormais à 108 liaisons, soit un bus toutes les 15 à 20 minutes. Le prolongement à la frontière St Ludovic est quant à lui maintenu. Sur la ligne 10 Sainte-Agnès-Gare routière, le premier départ du village passe de 7 heures à 7h10 en période scolaire, "le trajet étant plus rapide puisqu’il s’effectue à présent sans détour par les Cabrolles", indique le réseau de transport. L’arrêt Les Cabrolles est desservi aux mêmes horaires par un second véhicule. Enfin, sur la ligne 11 La Turbie-Pont de Sainte-Dévote et la ligne 25 Tende-Gare routière, des ajustements des temps de parcours ont été réalisés "afin d’améliorer la ponctualité de la ligne".

Scolaires, pensez à valider votre abonnement désormais

Depuis plusieurs mois, tous les véhicules du réseau Zest sont équipés de lecteur de carte bleue pour le paiement et disposent de valideurs, y compris les bus dédiés au transport scolaire. Les usagers scolaires doivent donc penser à valider leur carte d’abonnement en montant dans les bus dorénavant, contrairement aux années précédentes où le simple fait d’avoir la carte d’abonnement sur soi ou de la montrer au chauffeur à l’entrée suffisait pour effectuer le trajet.

Jusqu’au 9 septembre, des agents Zest seront par ailleurs présents aux arrêts les plus fréquentés afin d’informer et d’aiguiller les nouveaux jeunes usagers qui prennent pour la première fois les bus seuls.

Prenez le bus avec vos vélos

Après ceux de la ligne 15, ce sont les bus de la ligne 25 entre Menton et Tende qui se sont vus équipés, en août, de porte-vélos. L’installation de ces nouveaux équipements - gratuits et sans réservation (seul le titre de transport suffit à leur utilisation) - s’inscrit dans une volonté de l’agglomération de "développer les modes de déplacements doux, et notamment la pratique du vélo, sur le territoire".

"Touristes, sportifs ou simples cyclistes du quotidien pourront ainsi circuler sans contraintes et combiner l’usage du bus et du vélo entre le littoral et les vallées de la Roya et de la Bevera", souligne la Communauté de la Riviera française.

Chaque rack peut accueillir jusqu’à 6 vélos, peu importe le type: VTT, course, vélo à assistance électrique, adulte ou enfant… Et ces derniers sont maintenus avec un système de verrouillage.

Un guide d’utilisation est disponible sur le site internet du réseau Zest à l’adresse: www.zestbus.fr/news/je-prends-le-bus-avec-mon-velo.

Savoir+

La boutique Zest, située 6 avenue de Sospel à Menton, est ouverte au public du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le dimanche de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30.

Téléphone: 04 93 35 93 60.

Site internet: www.zestbus.fr.