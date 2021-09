Trains et quais bondés aux heures de pointe entre Nice et Monaco... La SNCF s'explique et prend des mesures

Eric Sauri est un homme en colère. Depuis début septembre, vidéos et témoignages irrités d’usagers à l’appui, le président et fondateur de l’association Les naufragés du TER Grasse-Vintimille alerte sur la délicate situation qui règne sur la portion ferroviaire entre les gares de Nice et Monaco, aux heures de pointe. "Surtout le soir pour quitter la Principauté. Les trains sont trop courts", peste-t-il.

Chantier à 20M€ d’euros

Deux chantiers d’envergure, engagés simultanément dans les tunnels de Cimiez et Villefranche-sur-Mer pour près de 20 millions d’euros , sont à l’origine de cette perturbation.

La neutralisation d’une voie ferroviaire a impliqué une circulation alternée et, de fait, une adaptation de la fréquence des TER entre Nice et Monaco. "En temps normal, entre ces deux gares, un train circule toutes les 15 minutes dans les deux sens. Si on avait mis en place un alternat pur et dur, on en aurait eu un toutes les 40 minutes seulement. Cela n’aurait pas suffi, explique Jérôme Baillarguet, directeur des opérations chez TER Sud Paca. On a donc construit un plan de transport, en lien avec la Région, en maintenant quatre trains qui se suivent, le matin entre 8h et 8h30 dans le sens Nice - Monaco. Et quatre trains dans le sens Monaco - Nice, pour les pointes de 17h/17h30 et 18h/18h30."

Problème, avec le télétravail qui tend à diminuer au gré de l’amélioration de la situation sanitaire, la fréquentation des usagers ferroviaires a, semble-t-il, été sous-estimée. Cela donne ces vidéos de quais et rames bondés diffusés sur les réseaux sociaux.

Entre 900 et 1.000 places assises les soirs

"Après deux semaines d’exploitation et d’observation en gares, on a réalisé des ajustements pour offrir les meilleures capacités au bon moment. On nous reprochera toujours de ne pas l’avoir fait dès le début, certes. Il faut ne pas oublier que les comportements et déplacements ont beaucoup évolué. On va continuer à observer et écouter", poursuit Jérôme Baillarguet.

Ainsi, depuis ce lundi soir, cinq trains du soir (NDLR: 17h14; 17h24; 17h59; 18h11 et 19h31) dans le sens Monaco vers Nice, sont passés en composition longue jusqu’en avril 2022, date d’échéance des travaux. Offrant désormais une capacité de 900 à 1.000 places assises, contre moitié moins auparavant.

Eric Sauri, bien sûr, se félicite de cet ajustement. Toutefois, selon lui, les travaux auraient dû être réalisés de nuit.

Encore plus impactant pour les usagers répond Jérôme Baillarguet. "Le temps de déployer tous les moyens pour effectuer les travaux et de les retirer le lendemain matin, le temps de travail à l’intérieur des tunnels aurait été extrêmement court. Cela impliquerait un chantier qui dure dans le temps. Or, là, celui-ci fonctionne en permanence pour, justement, durer le moins de temps possible."