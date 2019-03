Trains à l'arrêt, bus détournés, stationnement interdit, fenêtres fermées... les mesures prises par Monaco avant la venue de Xi Jinping

Un Rocher bouclé, presque sanctuarisé. Des artères interdites à la circulation. Le stationnement également proscrit dans plusieurs quartiers. La Sûreté publique sur le pont. La visite d’État du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ce dimanche - une première en Principauté - nécessite de facto un dispositif de sécurité d’envergure. Grande puissance mondiale, oblige. Au passage de la délégation chinoise jusqu’au Palais princier, rien ne doit venir enrayer la mécanique sécuritaire. Alors, forcément, bon nombre de perturbations sont attendues. D’autant plus vrai sur un territoire de la Principauté à l’exiguïté légendaire. Une chance, oserait-on dire, que cette visite d’État se déroule un dimanche. Moins casse-tête, forcément, qu’en pleine semaine. Voici ce qu’il faut savoir. Point par point.

Circulation

et stationnement

C’est sans doute sur ces deux volets-là que les perturbations seront les plus contraignantes pour les résidents monégasques, azuréens et touristes. « Pour assurer le déplacement non seulement en toute sécurité, mais aussi en toute fluidité, du cortège du président, il faut que les axes de circulation empruntés soient totalement libres », précise Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur. D’où la publication, le 13 mars, d’un arrêté ministériel réglementant la circulation, ce dimanche de 10 h 30 à 16 h, et le stationnement dès le vendredi soir (lire ci-dessous).

Des mesures similaires, sinon plus élevées, que lors de la venue de François Hollande en 2013, la tenue de l’AG d’Interpol en 2014 ou, jadis, la visite d’État de François Mitterrand en 1984. « Ce sont des dispositions courantes pour des personnalités de ce niveau (...) Je crois qu’on peut faire appel à la sagesse et à la compréhension des résidents et usagers eu égard à l’importance de cette visite. C’est quasiment le plus gros pays du monde qui vient rencontrer le chef d’État de l’un des plus petits pays du monde, poursuit Patrice Cellario. Ce serait illusoire de dire qu’il n’y a pas de désagréments. On les prie de nous excuser pour cela. »

Manifestations interdites sur le tracé

Ce dimanche, de 4 h à 17 h, il sera strictement interdit de tenir toute manifestation sur les axes de circulation des secteurs déterminés par l’arrêté ministériel. Ainsi qu’à leurs abords dans un rayon de 50 mètres.

Les effectifs

tenus secrets

Diplomatie et sécurité obligent, le Département de l’Intérieur se veut volontairement discret sur les effectifs, en civil ou en uniforme, dépêchés sur le terrain. Mais la Sûreté publique et de nombreux services de l’État seront sur le pont. Doit-on s’attendre à des hélicoptères de sécurité survolant la Principauté et des snipers juchés sur les toits, comme on peut l’observer durant la Fête du citron ou le Carnaval de Nice ? Pas de confirmation, pour l’heure.

Une chose est sûre, les services de renseignements travaillent en amont pour ce type d’événements. Aucun renfort français ne sera dépêché sur le territoire monégasque mais la logistique aérienne et maritime française, orchestrée pour la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping - prévue plus tard dans la soirée à Beaulieu, couvrira l’ensemble de la zone.

Le président chinois voyagera quant à lui avec sa garde rapprochée, laquelle assurera sa protection personnelle. Les Chinois n’ont, semble-t-il, rien imposé au gouvernement monégasque. « Ce n’est pas dans la coutume d’imposer quoi que ce soit. Le pays d’accueil se doit d’assurer la sécurité de son hôte. Ils connaissent notre haut niveau de sécurité en Principauté et n’ont pas manifesté d’inquiétude particulière. À nous de répondre à cette confiance », complète Patrice Cellario.

On sait en tout cas que des précurseurs, comme on les appelle dans le jargon, ont effectué bon nombre de repérages en amont. Notamment au centre hospitalier Princesse-Grace.

« Les repérages font partie du b.a.-ba de l’organisation d’une telle visite. C’est très classique et il n’y a rien d’exceptionnel à cela », confirme Patrice Cellario.

L’espace maritime

et aérien de la Principauté protégé

Un autre arrêté ministériel porte, cette fois-ci, sur l’instauration d’une zone d’interdiction temporaire à la navigation, au mouillage et au vol d’hélicoptères dans l’espace maritime et aérien monégasque, de 10 h à 17 h. De même que la pratique d’activités sous-marines, des bains de mer et des sports nautiques. Les ports de la Principauté seront fermés et les drones également interdits au vol.

Lire aussi Arrêté Ministériel n° 2019-226 du 13 mars 2019 portant instauration d'une zone d'interdiction temporaire à la navigation, au mouillage et au vol d'hélicoptère dans l'espace maritime monégasque

Le Musée océanographique

fermé au public

À noter, enfin, que le Musée océanographique ainsi que le marché de la Condamine seront fermés au public toute la journée de dimanche.

circulation interdite de 10h30 à 16h

et stationnement perturbé

L’arrêté ministériel n°2019-225 du 13 mars inclut notamment : le secteur de Fontvieille (avenue de Fontvieille) ; les secteurs Charles-III et la dorsale (place du Canton et boulevard Charles-III) ; le secteur de la Condamine (place d’Armes, avenue Prince-Pierre, rues de la Colle et du Rocher, rue Grimaldi) ; le secteur du Rocher (avenue de la Porte-Neuve et l’ensemble des rues de Monaco-Ville) ; le secteur de l’Avenue d’Ostende (place Sainte-Dévote, avenue d’Ostende, avenue Princesse-Alice) ; les secteurs de l’Hermitage et de Monte-Carlo (square Beaumarchais, square Saint-James, avenue de la Costa, avenue Henri-Dunant) ; le secteur Pasteur (avenue Pasteur) ; le secteur de l’échangeur Sainte-Dévote (boulevard du jardin Exotique, boulevard Rainier-III, échangeur Sainte-Dévote).

Pour le stationnement (de ce vendredi 23 h à ce dimanche 17 h)

Le même arrêté interdira le stationnement sur plusieurs artères, à des degrés divers.

- Secteur de la Condamine et Pasteur : boulevards Charles-III et Albert-Ier ; places du marché et de la Condamine ; rues Grimaldi, Baron de Sainte-Suzane, Suffren-Reymond, Louis-Aureglia, du Rocher ; place Sainte-Dévote et parvis de l’Église ; avenues du Port, Prince-Pierre, Pasteur ; quai Antoine-Ier.

- Le secteur Exotique : boulevard du jardin Exotique, chemin de la Turbie, rue Vourette, boulevards Rainier-III et Belgique…

- Secteur Monte-Carlo : avenues d’Ostende, de la Costa, Princesse-Alice, de l’Hermitage ; boulevard de Suisse, passage de la Porte Rouge, square Beaumarchais ; avenues de l’Hermitage, Roqueville, Henry-Dunant

- Secteur Rocher : avenues des Pins et Saint-Martin ; places de la Mairie, du Musée océanographique, de la Cathédrale etc...

Lire aussi Arrêté Ministériel n° 2019-225 du 13 mars 2019 portant diverses mesures de sécurité publique à l'occasion de la visite d'État du Président de la République Populaire de Chine, le 24 mars 2019.

peu d'arrêts en gare et des lignes de bus détournées

Le secteur ferroviaire, lui aussi, pâtit de la venue du président chinois. Le trafic voyageurs de la gare SNCF de Monaco sera largement restreint entre 9 h 30 et 17 heures. "Nous allons interdire la dépose et l’arrêt des trains en gare de Monaco, compte tenu du nombre de voyageurs qui transitent par le train. Il faut qu’on puisse contrôler ce flux de passagers", précise Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur. Seuls deux trains ne sont pas concernés par cette restriction : "un TGV pour Paris et un autre pour la Russie".



Par ailleurs, les gares des communes entre Nice et Monaco seront également fermées ce jour-là, de 10 h à 17 h, à savoir Nice-Riquier, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze et Cap-d’Ail.

Itinéraires de bus modifiés



Quant au réseau de bus de la Principauté, les itinéraires des lignes d’autobus urbains et les lignes d’autocars interurbains seront modifiées ce dimanche. "La ligne numéro 1 ne pourra pas accéder à Monaco-Ville car le Rocher va être sanctuarisé. On va la dévier par le port pour que le Rocher soit desservi seulement au niveau du parking des Pêcheurs et les ascenseurs de celui-ci permettront d’accéder à Monaco-Ville sans trop de difficultés", poursuit Patrice Cellario.



Les accès piétons et voitures par la Rampe-Major, la Porte Neuve et le Fort-Antoine seront donc interdits.

Pour les résidents du Rocher, il faudra alors montrer patte blanche, en l’occurrence une pièce d’identité ou une carte de résident, pour pénétrer sur ce périmètre cadenassé.

fenêtres fermées

Dans une lettre adressée aux résidents monégasques, la Sûreté publique leur demande "de veiller à tenir fermées les fenêtres de votre domicile ou de vos locaux. En outre, il sera formellement interdit de vous trouver sur vos balcons et sur vos terrasses. Vous veillerez à ce qu'aucun mobilier ou objet entreposé sur vos balcons et sur vos terrasses ne puisse tomber sur la voie publique".

Ces prescriptions, d'application stricte, concernent la journée du dimanche de 10h30 à 16h.

Durant cette période, les résidents qui voudraient sortir de leur domicile devront impérativement être munis de leur carte nationale d'identité monégasque ou de leur carte de résident.