Une centaine de fidèles a participé samedi au traditionnel pèlerinage jusqu’au monastère de l’Annonciade.

C’est par la prière et le recueillement qu’il a débuté le matin via le chemin du Rosaire. À 11 heures, la messe solennelle présidée par le curé archiprêtre Philippe Guglielmi, avec la participation de la chorale Notre-Dame des Rencontres, a rassemblé tout le monde sur la magnifique esplanade du monastère. Cette année encore, cette tradition séculaire a été respectée avec ferveur et dévotion. Beaucoup de participants ont ensuite déjeuné dans ce décor mentonnais exceptionnel.