Les rues de la principauté étaient animées toute la journée pour la fête de la musique : rock, pop-rock, jazz... Le spectacle à ne pas louper était celui du duo reggae Jahneration, et leur première partie avec Tracy De Sá. La jeune rappeuse venue de Lyon a enflammé la scène du port dès 21 heures. Accompagnée d’un DJ, elle a ouvert les festivités avec son nouveau titre, « Bring back hip-hop » et continué en interprétant des titres aux paroles féministes. « Mon corps n’appartient qu’à moi, et j’espère que le vôtre aussi ».

Un public très divers et de tous les âges est venu danser sur des sons entre rap et electro et aux textes engagés. Au port de Monaco, la musique a résonné jusque dans les rues voisines, dans une ambiance qui détonnait avec celle de la journée.

La chanteuse a préparé le terrain pour Théo et Ogach de Jahneration, que le public attendait avec impatience.