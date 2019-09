Avec la 14e Classic Week souffle un vent de noblesse sur les rives monégasques. Autour du Yacht-Club, la machine à remonter le temps est bien huilée, pour une immersion dans le XIXe siècle.

À Monaco, près de cent bateaux d’époque régatent depuis mercredi sur les flots bleus de la côte méditerranéenne. Ils sont un concentré d’histoire et de patrimoine. Des unités qui, à 10 heures et à 14 h 30 aujourd’hui samedi, rivalisent de raffinement pour le concours d’élégance en présence de la Princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, résidente monégasque et membre du Yacht-Club. Une parade qui promet d’être magnifique cette année encore et qui reste l’un des points d’orgue de la manifestation auquel le public peut assister librement devant le quai L’Hirondelle.