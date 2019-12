Tout ce qu'il faut savoir sur les animations de fin d'année à Roquebrune-Cap-Martin

Les animations de Noël

Contes de Noël : samedi 21 décembre - Écouter et découvrir le monde magique du Père Noël à travers de belles histoires avec la participation d’Alain Plas. De 9h à 12h à la Bibliothèque pour tous - Place du Commissaire-Harang - Accès libre.

Le petit train de Noël, balades dans le centre de Carnolès et sur le front de mer à bord: du 23 décembre au 5 janvier.

Départ place du Marché de Carnolès, toutes les 20 minutes environ, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) - Accès libre.

Espace animations pour les enfants à Carnolès

- Mardi 24 décembre. Structures gonflables et ateliers créatifs. Le Père Noël rendra visite aux enfants, accompagné de 3 mascottes en peluche. Place du marché de Carnolès. De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h - Accès libre.

- Jeudi 26 et vendredi 27 décembre. Structures gonflables. De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 - Accès libre.

- Lundi 30 et mardi 31 décembre. Structures gonflables, espace multi-jeux, espace multiplay, espace jungle et jeux en mousse.

Stand de pêche aux canards et atelier de maquillage

31 décembre. Avec déambulations de 4 mascottes en peluche. Place du marché de Carnolès. De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h - Accès libre.

Espace animations pour les enfants à Carnolès

jeudi 2 et vendredi 3 janvier. Structures gonflables. De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 - Accès libre.

Dépose ta lettre au Père Noël

Du 1er au 16 décembre, dans la boîte installée par ses lutins à l’office d’animation touristique. Tu peux y glisser ton courrier et tous tes rêves. Du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Les spectacles

Danse

Battle Division hip-hop: samedi 7 décembre. À 14h, sous le chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Accès libre.

Concert de Noël de l’école municipale de musique

Mercredi 11 décembre. À 19h30, sous le chapiteau - Esplanade Jean Gioan - Accès libre.

Théâtre

La compagnie Miranda présente Cyrano

Vendredi 20 décembre - D’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Mise en scène par Thierry Surace. Collaboration artistique William Mesguich. À 20h30, sous le chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Tarif unique: 10 euros.

Concert anniversaire de la Lyre Roquebrunoise

Samedi 21 décembre. À 20h, sous le chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Accès libre.

Concert Jazz

"De Las Vegas au Cap-Martin avec Frank Sinatra"

Vendredi 27 décembre - Avec le AAS Paradiso Big Band. À 20h30, sous le chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - 20h30 - Accès libre.

Déambulation musicale

New Orléans : mardi 31 décembre dans les rues de Carnolès. De 10h à 12h et de 14h à 17h.

Concert du Nouvel An

Samedi 4 janvier - par les Solistes de Monte Carlo. À 20h30, sous le chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Accès libre.

la tradition