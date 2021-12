Tout ce qu'il faut savoir sur le déploiement de la fibre pro de Monaco Telecom

Après la 5G et la fibre pour les particuliers (lire ci-dessous), Monaco Telecom lance son offre fibre pro à destination des entreprises monégasques. "Cette offre, destinée aux TPE et PME, permettra un service stable, rapide et adapté aux besoins de nos commerces, agences immobilières, restaurants et petites entreprises", souligne Frédéric Genta, délégué interministériel en charge de la Transition numérique, rappelant l’importance des outils numériques "dans le monde post-covid dans lequel nous arrivons".

Pour cela, quelque 230 km de câble ont été déployés sur le territoire. Coût de l’opération: 20 millions d’euros pour lequel le gouvernement a participé "à hauteur de 30% de l’investissement initial", précise Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom.

Et ce afin de proposer "un des services en fibre le plus performant et le plus puissant du monde", s’appuyant sur quatre axes essentiels: la performance, la fiabilité, la sécurité et la sérénité. Sans oublier, une dimension durable.

Performance

Aujourd’hui, 80 % des entreprises sont déjà éligibles à la fibre pro. "Notre engagement est qu’à partir du 1er janvier prochain, toute entreprise qui demande un accès puisse être raccordée", explique Patrick Bouffel, directeur technique de Monaco Telecom.

Pour cela, l’opérateur téléphonique a choisi la technologie XGS-PON. Elle permet d’atteindre un débit jusqu’à 10 Gigabits par seconde (Gbps).

"Aujourd’hui, la plupart des réseaux déployés dans les autres pays sont bloqués à une barrière entre 1 et 2 Gbps. Nous avons choisi une technologie qui permet d’aller plus loin. Et nous travaillons déjà sur le “après”, soit le 50 Gbps, sur cette même infrastructure", assure Patrick Bouffel.

Stabilité

"Ce qui va déterminer la qualité du service rendu, c’est la box", clame Martin Péronnet.

Pour cela, Monaco Telecom a élaboré un boîtier innovant. "C’est un concentré d’innovation dont le cœur du système est un processeur quadricore surpuissant. La box va fournir à la fois la connectique 10 Gbps, mais également quatre ports 1 Gbps pour que vous puissiez brancher tous vos équipements. Lesquels vont pouvoir utiliser la totalité de leurs capacités, quand aujourd’hui ils se partagent de la bande passante", détaille Patrick Bouffel.

À cela s’ajoutent trois ports USB 3.1 et une base DECT intégrée pour les téléphones fixes sans fil.

Sécurité

La box intègre le WiFi 6, associé au protocole de sécurité WPA3. "Vos équipements seront connectés de manière sécurisée jusqu’à la box, pour éviter que quelqu’un puisse pénétrer à l’intérieur de vos données".

Ce WiFi inclut également un système mesh et smart Wifi, permettant de créer un seul réseau haut débit couvrant l’ensemble des locaux de l’entreprise avec une vitesse de connexion stable et maximale. Il optimise les connexions de façon dynamique. Ainsi, plus besoin de se reconnecter.

Un "WiFi guest" sera également disponible, pour donner de la connectivité aux personnes extérieures à l’entreprise (clients, visiteurs, formateurs…). Ainsi les données sont protégées.

"Nous avons aussi travaillé pour que la connexion puisse se faire simplement avec un QR Code. Plus besoin de changer le mot de passe, très compliqué, donc par définition sécurisé. Avec votre mobile, il suffira de scanner le QR Code pour se retrouver connecté. C’est la simplicité", ajoute le directeur technique de Monaco Telecom.

Et pour une sécurité encore plus renforcée, la box intègre un "firewall" dernière génération.

Sérénité

La nouvelle offre fibre pro offre un univers de service complet. "On donne 500 Go de stockage dans notre cloud sécurisé, que vous soyez en train de travailler depuis l’entreprise ou à distance. Il sera aussi possible de bénéficier d’une IP fixe, un nom de domaine…"

En cas de coupure de la fibre, un second réseau haut débit mobile viendra automatiquement prendre le relais le temps de la réparation des techniciens. Pour cela, Monaco Telecom a prévu un service client dédié aux entreprises.

Durabilité

Enfin, Monaco Telecom introduit une dimension durable avec une box éco-conçue. "Nous avons fait certifier notre produit. Ce qui nous permet de dire qu’on a réduit notre empreinte carbone de 21% par rapport à un service équivalent produit par les autres terminaux."

Côté prix, trois offres sont commercialisées: confort (74,99€/mois), premium (99,99€/mois) et platinium (149,99€/mois) Lesquelles sont au prix d’appel de 74,99€/mois pendant les 6 premiers mois.