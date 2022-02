Tout ce qu'il faut savoir sur la programmation et les restrictions de circulation pour le Monaco Run ce week-end

Après une année 2021 où seuls les athlètes professionnels avaient pu prendre le départ de la course, Monaco Run, organisée par la Fédération Monégasque d’Athlétisme, accueillera de nouveau pour son édition 2022 tous les passionnés de running.

Au programme, la Running Expo qui s’installera, le temps du week-end, sur le Quai Albert 1er, lieu de départ et d’arrivée des courses, et 3 épreuves qui rythmeront la journée du dimanche 13 février:



8h30: City Trail, accessible à tous. Un tracé de 10 km à travers les rues de la Principauté, ses ruelles, ses parcs et ses monuments.



10h15 : Pink Ribbon. Marche caritative de 5 km, créée pour recueillir des fonds et sensibiliser le public sur la lutte contre

le cancer.



10h30 : 5km Herculis. Un parcours de 5km, considéré comme l’un des plus rapides au Monde, longeant les grandes avenues de la Principauté, du Port Hercule au quai Albert 1er en passant par le boulevard Princesse Grace et le Rond-Point du Monte-Carlo Bay.