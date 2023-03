Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle organisation des services techniques de la mairie de Monaco

Pierre angulaire du fonctionnement de la mairie de Monaco, les Services techniques entretiennent, organisent, remédient à l’urgence. L’intendance des événements à Monaco, la mise en sécurité des bâtiments publics, ce sont eux. La digitalisation des plans d’action municipaux et des outils de maintenance, également. Depuis quelque temps, ils sont aussi à pied d’œuvre pour assurer la transition énergétique pour laquelle la mairie a signé un pacte en 2019.

Des missions en pleine évolution

Garants du cadre de vie des résidents, ils sont la cheville ouvrière du processus d’action de la ville. "Pour mettre en place au cœur de la mairie toute la technologie de la nouvelle carte d’identité numérique, par exemple, les services techniques ont été pleinement sollicités, rappelle François Lallemand, adjoint délégué aux services techniques communaux. Il a fallu adapter la sûreté et la sécurité du bâtiment. Du hall à la cour d’honneur en passant par le toit, ce sont nos agents qui ont assuré cette mise en place."

Le service voit ces dernières années ses missions se transformer à pas de géant, avec des normes et des exigences de sécurité toujours plus poussées. Les employés communaux, qui anticipent aussi l’arrivée des nouvelles technologies, se doivent être des experts dans leur domaine. "Les besoins ont évolué. Il faut être un peu plus spécialisé pour aborder certaines problématiques et nous sommes montés en compétence."

Des travaux différents

Les travaux à réaliser par leurs soins ne sont eux non plus pas tout à fait les mêmes. "Jusqu’à il y a peu, ils étaient annuels, portés essentiellement sur la réparation et l’entretien. Aujourd’hui, la mairie de Monaco mène aussi de gros chantiers. À l’instar du projet de la Villa Lamartine, pluriannuel à plus de 7 millions d’euros, une première pour nous. Les Services techniques y sont pleinement impliqués. Nous avons aussi un parc immobilier de plus en plus vieillissant pour lequel une simple maintenance n’est plus suffisante. Il faut établir des plans d’entretien tout en tenant compte de la transition énergétique."

Créer de la synergie

Il était donc devenu nécessaire d’adapter au monde d’aujourd’hui la clef de voûte des actions de la mairie, en réorganisant de A à Z le service dédié. De deux pôles d’action, les services passent à quatre. Le personnel, lui, a été réparti dans ces branches selon ses qualifications. "Cette nouvelle organisation revalorise le travail de chaque agent, permet de lui donner un vrai titre. Elle contribue aussi à harmoniser et optimiser le fonctionnement des services."

Effective voici un mois, la réorganisation permet de mieux identifier le rôle de chacun par rapport aux différents services de la mairie « ou en externe vis-à-vis des institutions, des entreprises des prestataires et de la population ».

Enfin, elle prend aussi en compte selon l’élu la nécessite de l’incontournable transversalité entre les services et créer ainsi une synergie entre eux. "Nous montons grâce à elle en performance." Elle concourt aussi à diminuer les coûts dans de nombreux domaines et à améliorer le service rendu à la population, qui reste la finalité première des Services techniques communaux.

Service de l’ombre de la mairie, les Services techniques sont notamment chargés de l’installation et la désinstallation du matériel des animations. Photo Mairie de Monaco.

Les 4 pôles des Services techniques en détail Lors du conseil communal du 15 décembre dernier, les élus ont à l’unanimité voté la réorganisation complète des Services techniques, ces derniers sont regroupés en quatre pôles et supervisés par un chef de service et son adjoint auxquels est directement rattachée une administration générale. Le pôle "Manifestation" Il gère toutes les demandes de prêts de matériel dans le cadre des manifestations publiques, associatives et privées. Le pôle "Interventions urgentes" Ce pôle assure le traitement de l’ensemble des demandes des services communaux en termes d’entretien des équipements. Ces demandes sont remontées via un logiciel appelé e-atal par lequel transitent les urgences et les besoins comme le changement d’un parquet abîmé dans une salle, un robinet qui fuit ou encore le remplacement ou l’ajout d’un rayonnage dans une bibliothèque. Le pôle, qui comprend des menuisiers, des plombiers, maçons…, lève aussi les réserves à la suite des contrôles techniques annuels. En outre, il met à disposition du pôle Grands travaux, le personnel qualifié afin de réaliser des travaux en interne et de limiter les coûts. Le pôle "Grands travaux" Ce dernier assure le pilotage des rénovations lourdes des bâtiments. Il établit la feuille de route des rénovations en s’aidant d’audits (internes ou externes) et propose un programme pluriannuel d’investissement. Il s’occupe de la gestion administrative, technique et budgétaire des programmes de travaux. Il organise et suit les chantiers en maîtrise d’œuvre externe et interne. Il collabore aussi avec des professionnels pour mettre en place les gros projets de la municipalité. Le pôle "Maintenance, énergie et patrimoine" Ce dernier pôle permet de centraliser au sein du service les personnes en charge de ces problématiques, importantes pour la municipalité de Monaco, notamment dans le cadre de l’application de la charte signée en 2019 en faveur de l’environnement. Un certain nombre d’actions doivent être mises en œuvre afin de respecter les engagements pris avec ce pacte. La ville de Monaco vient d’ailleurs d’atteindre le niveau II de la transition énergétique. La mission de ce pôle se porte enfin sur la transition numérique, précisément sur la digitalisation des plans et des outils de maintenance.