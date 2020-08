Tout ce qu'il faut savoir sur la grande braderie d'Antibes qui fête ses 10 ans cette année

L’union faisant la force, deux associations de commerçants ont joint leur bonne volonté: la Fédération Cœur d’Antibes et Antibes demain centre-ville. Et c’est ainsi que la grande braderie est née, associant les commerces des deux secteurs de la ville. Elle s’est déroulée en août 2011. Il y a donc précisément neuf ans. Et non dix.

Cette mésentente entre commerçants qui a failli avoir raison de la braderie dans le centre ancien n’est rien par rapport à ce qui s’est passé en 1991. Car, oui, il existait déjà une grande braderie annuelle. Une très grande d’ailleurs. Elle avait été créée dans les années 1970 par l’association des commerçants, artisans, artistes et forains du Vieil-Antibes, également organisatrice du salon des antiquaires.

Octobre 1991: bras de fer avec les forains

Début septembre 1991, la manifestation a viré à la foire d’empoignes. C’est que le rendez-vous commercial, au départ réservé aux locaux attire de plus en plus de non sédentaires venus de toute la France. Le maire de l’époque, Pierre Merli, a voulu y mettre le holà en prenant un arrêté d’interdiction pour des motifs de sécurité.

Mais les non sédentaires viennent quand même et entendent bien ne pas bouger. D’où un déploiement de forces de l’ordre pour leur interdire le passage.

D’où des coups de colère, des cris... et une circulation complètement bloquée par les forains. Les esprits s’échauffent. On craint le pire. Finalement, une délégation est reçue en mairie.

Et la situation se dénoue. Le maire annonce qu’une nouvelle braderie aura lieu en octobre prochain. Ville, commerçants sédentaires et non sédentaires... tout le monde se retrouvera plus tard pour convenir d’une date.

La braderie a eu très chaud!