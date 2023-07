Tout ce qu'il faut savoir sur la campagne de réhabilitation de l'éclairage dans les tunnels de Monaco

Le gouvernement lance dès ce lundi une campagne de réhabilitation de l’éclairage des tunnels sous le Rocher. Elle durera jusqu'en avril 2024. On fait le point.

Les sept tunnels qui composent le groupement de tunnels à cet endroit sont équipés de 637 appareils d’éclairage, qui accueillent 1.340 lampes de type tubes fluorescents et lampes à sodium haute pression.

Les bénéfices du remplacement de ces lampes énergivores par des luminaires LED sont multiples:

- le nombre de luminaires sera réduit à 213,

- la puissance totale des appareils installés sera divisée par huit par rapport aux appareils existants,

- leur durée de vie étant comprise entre 80.000 et 100.000 heures, un renouvellement des composants tous les 10 ans suffira,

- les temps de fermeture des tunnels sous le Rocher dédiés aux opérations de maintenance systématique seront divisés par quatre et le coût de la maintenance des éclairages divisé par huit.

Cette campagne durera jusqu’à avril 2024 et impliquera des fermetures à la circulation périodiques et ciblées, en quatre phases.

La première phase effectuée sur les mois de juillet et août, exclusivement de nuit, du lundi au samedi entre 21h et 5h30, verra la fermeture des tunnels "Fontvieille", "Noghès" et "Antoine-Ier", laissant disponible aux usagers le parcours suivant :

- Pour se rendre à Fontvieille : accès par l’avenue de Fontvieille ou par la Liaison Marquet

- Pour sortir de Fontvieille : par l’avenue de Fontvieille, la liaison Marquet ainsi que le tunnel sous le Rocher permettant d’accéder au boulevard Albert-Ier et au giratoire Canton.