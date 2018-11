Tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle application qui vous permet de payer votre place de parking en ligne à Monaco

"Il s'agit là de la première pierre de l'édifice de la smart city", souligne Georges Marsan, maire de la Principauté de Monaco. Depuis jeudi dernier, 11 heures, les usagers peuvent désormais utiliser leur smartphone pour régler leur stationnement comme c'est le cas à Nice depuis cet été.

Et ce, grâce à la société PayByPhone, numéro un mondial du paiement de stationnement par mobile. Ce système est déjà présent dans huit pays et plus de 500 villes et utilisé par plus de 14 millions de personnes.

Simple, rapide et efficace, on vous explique le fonctionnement du stationnement dématérialisé.

Se créer un compte ou pas?

Si...